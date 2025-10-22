  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۲

جلالیان: ۷ ایرانی محبوس در جمهوری ارمنستان به کشورمان منتقل شدند

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری اعلام کرد: ۷ نفر از ایرانیان محبوس در زندان‌های جمهوری ارمنستان به کشورمان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری اعلام کرد: پس از سفر اخیر وزیر دادگستری کشورمان به ارمنستان و دیدار و گفتگو با همتای ارمنی خود، این افراد برای ادامه دوران محکومیت خود به ایران منتقل شدند.

رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری به همکاری سازنده وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومین میان دو کشور، ۲۴ نفر از ایرانیان محبوس در ارمنستان طی ۲ مرحله در سال جاری به کشور منتقل شده‌اند.

جلالیان بیشتر جرایم محکومین ایرانی حاضر در زندان‌های سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه را قاچاق مواد مخدر و همراه داشتن قرص‌های ممنوعه عنوان کرد و افزود: عدم اطلاع از قوانین سختگیرانه سایر کشورها و همچنین حمل بسته‌های امانتی بدون اطلاع از محتویات آن، باعث دستگیری برخی هموطنان و محکومیت به حبس‌های طویل المدت می‌شود. موکدا به مسافران توصیه می‌شود ضمن کسب اطلاع از قوانین کشورهای مقصد، رعایت کامل قوانین و مقررات را مد نظر داشته باشند.

