جشنواره نام آوران بی نشان در خوزستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نعیم حمیدی چهارشنبه شب در جلسه با مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان، اظهار کرد: ما در روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی موظفیم خدمات و اقدامات انجامشده را ثبت و در سطح افکار عمومی منتشر کنیم.
سرپرست روابط عمومی استانداری خوزستان افزود: برای اولین بار در سطح کشور، ستاد توسعه استان خوزستان روز یکشنبه در هیئت دولت تشکیل میشود و استاندار گزارش کاملی از اقدامات، چالشها و ظرفیتهای استان ارائه خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل کارگروه مقابله با ریزگردها در هیئت دولت و ستاد چالشهای هورالعظیم با حضور نمایندگان ایران و عراق از دیگر اقدامات کمنظیر انجامشده است.
حمیدی تصریح کرد: راهاندازی فاز دوم پتروشیمی ماهشهر، نیروگاه تولید برق خورشیدی در نیشکر کارون، احیای شرکتهای راکد و پروژههای بزرگ آب و فاضلاب از جمله این دستاوردهاست.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد ارائهشده، ویژهنامهای برای معرفی دستاوردهای تمام دستگاههای اجرایی استان تهیه خواهد شد.
سرپرست روابط عمومی استانداری خوزستان بیان کرد: از تمامی دستگاهها تقاضا میکنیم در این برنامه مشارکت فعال داشته باشند تا بتوانیم این ویژهنامه را در سریعترین زمان ممکن منتشر کنیم.
حمیدی با اشاره به ضرورت تجلیل از چهرههای مردمی، بیان کرد: جشنواره «نام آوران بی نشان» با همراهی و همکاری دستگاههای اجرایی و شرکتها با هدف تجلیل از امدادگران اجتماعی و چهرههای مردمی برای نخستین بار در کشور برگزار خواهد شد. این رویداد میتواند به انباشت سرمایه اجتماعی کمک شایانی بکند.
سرپرست روابط عمومی استانداری خوزستان در پایان این جلسه از میزبانی خوزستان برای برگزاری رویداد همایش ملی مدیران روابط عمومی استانداریهای سراسر کشور خبر داد.
