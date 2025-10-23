کشف و ضبط هفت باب کوخه و ۱۴ رشته تور صیادی غیرمجاز در سیریک

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پایان چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گشت و پایش شبانه روزی در اراضی حاشیهای این شهرستان و در فصل زنده گیری پرندگان شکاری، با همکاری گشت سیار یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سیریک طی سه روز مأموریت هفت باب کوخه، ۱۴ رشته تور صیادی کشف و ضبط شد.
پایان افزود: این کوخهها بدون اخذ مجوز قانونی و در اراضی ملی احداث شده بودند که با دستور مقام قضائی و همکاری نیروی انتظامی جمعآوری شدند.
وی، هدف از این اقدام، پیشگیری از تصرف اراضی ملی و صیانت از منابع طبیعی بیان کرد و تصریح کرد: پرندگان مهاجر شکاری در فصل پاییز بنا بر غریزه طبیعی خود و به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی دمای زیر صفر و یخ بندان و کمبود غذا در عرضهای شمالی مثل صحرای سیبری، قفقاز، ارمنستان، ترکمنستان و کشورهای آسیانه میانه چند ماهی را در زیستگاههای کشور ایران سپری میکنند و پس از طی این دوره با آغاز بارانهای پاییزی و سرد شدن هوا به مسیر مهاجرت خود ادامه داده و به طرف مناطق گرمتر از جمله آفریقا حرکت میکنند و در نهایت در فصل بهار برای زادآوری به عرضهای شمالی رفته و در آنجا زادآوری میکنند و این چرخه ادامه مییابد.
پایان افزود: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست محیطی با سامانه ۱۵۴۰ و یا نزدیکترین اداره محیط زیست تماس حاصل فرمایند.
