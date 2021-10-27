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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۴۹

رئیس محیط زیست سیریک:

۴ «کوخه شکار پرندگان» در سیریک کشف و تخریب شد

۴ «کوخه شکار پرندگان» در سیریک کشف و تخریب شد

سیریک - رئیس محیط زیست سیریک گفت :چهار باب کوخه و رشته تور پرنده‌گیری در سیریک کشف و جمع‌آوری شد.

محمد امین عربی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با دریافت گزارش مردمی مبنی بر حضور قاچاقچیان پرندگان کمیاب شکاری در مناطقی از شهرستان سیریک، بلافاصله یگان حفاظت اداره سیریک به محل اعزام شدند، که تعداد ۴ باب کوخه و رشته تور پرنده‌گیری کشف و جمع‌آوری شد.

عربی افزود: در این راستا نیز تعدا ۳ پرنده شکاری (دلیجه) و تعدادی قمری رها سازی شد.

وی اضافه کرد: یگان حفاظت این اداره، جهت جلوگیری از تخلفات شکار و صید پرندگان مهاجر گشت های مکرری در منطقه نیز دارد.

عربی خاطر نشان کرد: متاسفانه هر ساله افرادی سود جو در اقدامی غیر قانونی، با ساخت کوخه (تله زنده گیر پرندگان) اقدام به زنده گیری پرندهای مهاجر در منطقه می کنند.

وی با بیان اینکه سیریک در این فصل از سال میزبان پرندگان مهاجر است، تصریح کرد: با آغاز مهاجرت پرندگان شکاری از قبیل؛ شاهین، بحری و بالابان از عرض‌های شمالی به مناطقی از شهرستان سیریک، افراد سودجو با ساخت کوخه و نصب رشته تور پرنده‌گیری اقدام به زنده گیری این پرندگان با ارزش و کمیاب می کنند

رییس محیط زیست سیریک بیان کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب سیریک و سواحل مکران، هرسال در ماه‌های مهر و آبان تعدادی از پرندگان شکاری در معرض خطر انقراض مانند بالابان، شاهین، بحری و مانند آن برای زمستان به این منطقه مهاجرت می‌کنند.

کد مطلب 5336980

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