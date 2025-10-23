مظفری: عمل به قرآن کلید عزت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری پیش از ظهر پنجشنبه در دومین همایش قرآنی سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین با گرامیداشت یاد و نام امام راحل (ره)، شهدای والامقام انقلاب اسلامی و سرداران شهید سپاه اسلام از جمله سپهبد حسین سلامی، سردار باقری و سردار حاجی‌زاده، گفت: یاد همه شهیدان، دانشمندان هسته‌ای و مردم شریف و فداکاری که در راه دفاع از اسلام و انقلاب به شهادت رسیدند، همواره زنده و جاوید است.

وی تصریح کرد: فعالیت‌های قرآنی سپاه در قزوین مایه برکت و رشد معنوی جامعه است.

امام جمعه قزوین در ادامه با اشاره به جایگاه رفیع قرآن در زندگی انسان گفت: خداوند در قرآن فرموده است: «قد أنزلنا إلیکم کتابًا فیه ذکرکم أفلا تعقلون»؛ یعنی کتابی برای شما فرستادیم که یاد و نام شما در آن است. یکی از تفاسیر این آیه آن است که اگر امت اسلامی با قرآن انس بگیرد و به آن عمل کند، خداوند به او عزت، رفعت و ماندگاری عطا می‌کند.

وی با بیان اینکه قرآن کریم ذکر و یاد خدا را در دل انسان زنده نگه می‌دارد و یاد خدا برترین و البته دشوارترین کارها است، افزود: امام صادق (ع) فرمودند: «ذکرالله علی کل حال»؛ یعنی انسان باید در همه حال به یاد خدا باشد.

آیت‌الله مظفری با بیان خاطره‌ای از شهید مصطفی چمران گفت: مادر شهید چمران هنگام سفر او به آمریکا تنها یک سفارش داشت؛ اینکه خدا را فراموش نکند. شهید چمران در نامه‌ای پس از بیست سال نوشت که در تمام این مدت لحظه‌ای از یاد خدا غافل نبوده است. این همان برکت انس با قرآن و یاد الهی است.

وی ادامه داد: قرآن ریسمان محکم الهی است که یک سر آن در دست خدای متعال در عالم جبروت و سر دیگرش در اختیار ماست. اگر به این ریسمان چنگ بزنیم، ما را به سوی خدا بالا می‌برد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به سوره واقعه گفت: خداوند در قرآن از کسانی که در حق این نعمت الهی کوتاهی می‌کنند گلایه کرده است. بی‌توجهی به قرآن، ریشه بسیاری از انحراف‌ها در تاریخ اسلام است؛ همان‌گونه که کوتاهی امت در برابر قرآن، موجب ظلم به اهل بیت (ع) شد.

وی تأکید کرد: پیامبر اسلام (ص) در روز قیامت از امت خود شکایت می‌کند که «پروردگارا! قوم من قرآن را مهجور گذاشتند». وقتی قرآن مهجور شود، اهل بیت نیز مهجور خواهند شد و سبک زندگی اسلامی جای خود را به الگوهای غربی می‌دهد.

آیت‌الله مظفری تصریح کرد: کلید حل تمام مشکلات جامعه اسلامی در قرآن کریم نهفته است و هرچه به قرآن نزدیک‌تر شویم، به سعادت حقیقی نزدیک‌تر خواهیم شد.

وی در پایان گفت: شایسته است تمام نهادها، دستگاه‌ها و خانواده‌ها ترویج فرهنگ قرآنی را سرلوحه کار خود قرار دهند، زیرا انس با قرآن و عمل به آن، موجب رضای خدا و توجه خاص امام زمان (عج) است.