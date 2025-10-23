رویداد استانی «صبا» در ساری برگزار شد؛ ثبت ۵۰۰۰ ازدواج در همدم

به گزارش خبرنگار مهر، زهره سادات حسینی مدیر سامانه همدم صبح پنجشنبه در رویداد استانی صبا افزود: سامانه همدم که با همکاری وزارت مربوطه و در سال ۱۳۹۴ راهاندازی شده است، یکی از نمونههای استفاده از فناوریهای نوین برای معرفی علمی و مبتنی بر نظارت خانوادهها در زمینه ازدواج است.
وی گفت: بر اساس گزارشها، از حدود ۵۰۰۰ ازدواج ثبت شده در این سامانه، تنها ۱۰ مورد طلاق طی چهار سال پس از ازدواج رخ داده است، آماری که نشاندهنده موفقیت چشمگیر این روش نوین است.
حسینی افزود: در سال ۱۳۹۲، به صورت پایلوت در استان کرمان ۱۵۰ معرف ازدواج شناسایی شدند و با ارائه ابزارهای مدرن، فرآیند معرفی از حالت سنتی به سامانهای هوشمند تبدیل شد. این اقدام موجب شده است تا سال ۱۴۰۰ بیش از سه هزار و ۷۰۰ ازدواج از طریق این سامانه به ثبت برسد.
وی همچنین تأکید کرد: با بهرهگیری از پیامرسانها، شبکههای اجتماعی و سایتهای تخصصی، شرایطی فراهم شده است که افراد بتوانند به شکل علمی و با اطلاع کامل خانوادهها، آشنایی و ازدواج کنند.
