سرهنگ نوری: گروگان گیر بندرعباس در زاهدان دستگیر شد

زاهدان - فرمانده انتظامی زاهدان از دستگیری یک مجرم که چند روز قبل در بندرعباس اقدام به گروگان گیری کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید نوری بیان کرد: درپی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و با اشراف اطلاعاتی توسط ماموران شهرستان بندرعباس مبنی بر گروگانگیری یک شهروند ۱۴ ساله، بررسی موضوع به طور ویژه در دستور کار ماموران پلیس استان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی زاهدان افزود: ماموران کلانتری ۱۳ و پلیس اطلاعات زاهدان با انجام اقدامات فنی و پلیسی و اطلاعاتی رد وی را در یکی از محلات شهرستان رؤیت و تحت تعقیب قرار داده و طی یک عملیات مقتدرانه پس از ۹ روز گروگان را آزاد و متهم را دستگیر کردند.

وی تصریج کرد: متهم در اعترافات خود به بزه انتسابی اعتراف و علت را اختلاف مالی بیان کرد که پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

