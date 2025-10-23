شجاعی: ۲۶ سارق در البرز دستگیر شدند؛ کشف ۱۸ خودرو و ۲ موتورسیکلت سرقتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت‌الله شجاعی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های ابلاغی، نخستین مرحله از طرح عملیاتی مبارزه با سارقان قطعات و محتویات داخل خودرو به مدت سه روز و به‌صورت هم‌زمان در سراسر استان اجرا شد.

وی افزود: در این طرح که با به‌کارگیری ۲۰ نفر از مأموران پلیس آگاهی به مرحله اجرا درآمد، ۱۸ دستگاه خودرو و ۲ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و ۲۶ نفر سارق نیز دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به کشف ۵۵ عدد از انواع لوازم و محتویات داخل خودرو، از شهروندان خواست از قرار دادن اشیای قیمتی، کیف، وجه نقد، تراول‌چک، اسناد و مدارک هویتی و مالکیتی در داخل خودرو پس از ترک وسیله نقلیه خودداری کنند.

شجاعی تأکید کرد: جدا کردن پانل ضبط و همراه بردن آن یکی از روش‌هایی است که احتمال سرقت را کاهش می‌دهد، چراکه سارقان معمولاً سراغ خودروهایی با ضبط بدون پانل نمی‌روند.

وی در پایان با هشدار به سارقان خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل و قاطعیت با مجرمان برخورد می‌کند، شهروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ برای بررسی و پیگیری فوری اطلاع دهند.