به گزارش خبرنگار مهر، یزدان رضایی ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه سد دالکی در شهرستان دشتستان اظهار کرد: این پروژه نقش بسیار مهمی را تأمین آب مورد نیاز در شهرستان دشتستان دارد.

وی با بیان اینکه تکمیل این پروژه را به صورت جدی دنبال می‌کنیم اضافه کرد: تلاش داریم با تأمین اعتبار، زمینه تسریع در تکمیل سد دالکی فراهم شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: سد دالکی از مهمترین پروژه‌های عمرانی است که تکمیل آن، از مطالبات جدی مردم این شهرستان است.

ابراهیم رضایی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای تسریع در تکمیل این پروژه بیان کرد: امیدوارم سفر معاون وزیر نیرو زمینه‌ساز تأمین اعتبار و تسریع در تکمیل این پروژه باشد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با حضور در شهرستان دشتستان با حضور در بخش‌های آبپخش، سعدآباد، مرکزی، ارم و بوشکان بازدیدهایی را از طرح‌های حوزه آب و برق شهرستان داشت.