به گزارش خبرنگار مهر، حسن کشاورز صبح شنبه در بازدید از بخشهای درمانی بیمارستان زینبیه خورموج با اشاره به امکانات موجود و فضای مناسب بیمارستان افزود: با توجه به اهمیت خدمات باکیفیت به بیماران، از اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی خریداری و بهروزرسانی تجهیزات پزشکی ازجمله (خریداری دستگاه سونوگرافی جدید، …) و همچنین تسریع در پرداخت مطالبات پرسنلی در سال جاری است.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز با بررسی زیرساختهای بیمارستان، اظهار کرد: اجرای سیستم اعلام و اطفا حریق، تعویض و بهروزرسانی لولهکشی آب گرم بیمارستان و تعمیرات و بهروزرسانی سیستم فاضلاب در اولویت برنامههای عمرانی قرار گیرد.
حمزه اندرخورند خاطرنشان کرد: این اقدامات حیاتی، نقش مهمی در افزایش ایمنی و بهداشت محیط بیمارستان خواهند داشت.
مصطفی تابناک مدیر بیمارستان زینبیه نیز خورموج در حین بازدید گزارشی از وضعیت فعلی بیمارستان ارائه داد و در خصوص خدمترسانی به مردم بیان کرد: بیماران رضایتمندی بالایی از مراحل درمانی و مراقبتی خود دارند که این امر بسیار قابلتقدیر است.
در این بازدید سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به همراه سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به بررسی وضعیت خدمترسانی، مشکلات و کمبودهای موجود از قبیل نبود تجهیزات مناسب و به روز در بعضی از بخشها، کمبود پزشک متخصص در رشته بیهوشی، افزودن پزشکان متخصص در رشته گوش و حلق و بینی، کلیه و مجاری ادراری و دیگر رشتههایی که متناسب با امکانات مرکز و نیاز مردم شهرستان است و همچنین کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت پرداختند.
نظر شما