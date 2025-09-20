  1. استانها
به‌روزرسانی تجهیزات حوزه سلامت در استان بوشهر

بوشهر- سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: پیگیری خرید و به‌روزرسانی تجهیزات پزشکی و پرداخت مطالبات پرسنلی از اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال جاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کشاورز صبح شنبه در بازدید از بخش‌های درمانی بیمارستان زینبیه خورموج با اشاره به امکانات موجود و فضای مناسب بیمارستان افزود: با توجه به اهمیت خدمات باکیفیت به بیماران، از اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی خریداری و به‌روزرسانی تجهیزات پزشکی ازجمله (خریداری دستگاه سونوگرافی جدید، …) و همچنین تسریع در پرداخت مطالبات پرسنلی در سال جاری است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز با بررسی زیرساخت‌های بیمارستان، اظهار کرد: اجرای سیستم اعلام و اطفا حریق، تعویض و به‌روزرسانی لوله‌کشی آب گرم بیمارستان و تعمیرات و به‌روزرسانی سیستم فاضلاب در اولویت برنامه‌های عمرانی قرار گیرد.

حمزه اندرخورند خاطرنشان کرد: این اقدامات حیاتی، نقش مهمی در افزایش ایمنی و بهداشت محیط بیمارستان خواهند داشت.

مصطفی تابناک مدیر بیمارستان زینبیه نیز خورموج در حین بازدید گزارشی از وضعیت فعلی بیمارستان ارائه داد و در خصوص خدمت‌رسانی به مردم بیان کرد: بیماران رضایتمندی بالایی از مراحل درمانی و مراقبتی خود دارند که این امر بسیار قابل‌تقدیر است.

در این بازدید سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به همراه سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به بررسی وضعیت خدمت‌رسانی، مشکلات و کمبودهای موجود از قبیل نبود تجهیزات مناسب و به روز در بعضی از بخش‌ها، کمبود پزشک متخصص در رشته بیهوشی، افزودن پزشکان متخصص در رشته گوش و حلق و بینی، کلیه و مجاری ادراری و دیگر رشته‌هایی که متناسب با امکانات مرکز و نیاز مردم شهرستان است و همچنین کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت پرداختند.

