صادقی پور: توسعه پایدار جزایر با حفظ محیط زیست امکان پذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقیپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در بازدید از جزیره هنگام اظهار کرد: توسعه متوازن روستاها و جزایر استان باید همزمان با حفاظت از محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی مردم انجام شود.
وی در جریان این بازدید که با حضور تیم کارشناسی انجام شد، افزود: تکمیل پروژههای عمرانی و زیرساختی جزیره هنگام با هماهنگی دقیق میان دستگاههای اجرایی و رعایت استانداردهای فنی و اجرایی دنبال خواهد شد.
صادقیپور با اشاره به محورهای بازدید از جمله طرح هادی روستایی، بازسازی بازارچه سنتی، ارزیابی واحدهای دولتی و پروژه آب شیرینکن، بر بهرهبرداری مناسب از بازارچه سنتی و مدیریت بهینه منابع برای رونق اقتصادی جزیره تأکید کرد و گفت: تأمین آب شرب سالم و پایدار یکی از اولویتهای اصلی ما است.
وی همچنین بر اهمیت تعامل مستمر با مردم محلی و تدوین برنامهای منسجم برای توسعه پایدار جزیره هنگام تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که دولت اهتمام ویژهای برای ارتقای کیفیت زیرساختها و خدمات عمومی در مناطق دورافتاده دارد.
