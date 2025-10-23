آذربایجان شرقی قهرمان استعدادهای برتر دوچرخه سواری شد

به گزارش خبرنگار مهر، المپیاد استعدادهای برتر دوچرخه سواری دختران و پسران در چهار بخش از بیست و چهارم مهر ماه لغایت یکم آبان ماه به میزبانی شهر تبریز برگزار شد.

المپیاد استعدادهای برتر دوچرخه سواری در بخش پسران در چهار بخش از سی ام مهر ماه لغایت یکم آبان ماه در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز برگزار و نفرات برتر به ترتیب ذیل معرفی و تجلیل شدند؛

در بخش ۲۰۰ متر:

مانی اسفندیاری از مازندران

ابوالفضل دژوان از گلستان

راستین شفیعی از فارس

در بخش ۲۰۰۰ متر:

محمد امین وهاب زاده از گیلان

امیرحسین میرزایی از آذربایجان شرقی

ایلیار محمدی از آذربایجان شرقی

در بخش کوهستان:

امیرحسین میرزایی از آذربایجان شرقی

ایلیار محمدی از آذربایجان شرقی

محمدامین وهاب زاده از گیلان

در بخش حذفی مهارتی:

امیرحسین میرزایی از آذربایجان شرقی

ایلیار محمدی از آذربایجان شرقی

محمدامین وهاب زاده از گیلان

همچنین تیم دوچرخه سواری دختران آذربایجان شرقی نیز با کسب ۳ مدال نقره و یک مدال برنز عنوان قهرمانی المپیاد استعدادهای برتر دوچرخه سواری را کسب کرده بود.

گفتنی است، با حضور رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری و حبیب مقصودی مدیرکل اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و ناصر هوشیار رئیس هیئت دوچرخه سواری استان و برخی مسئولین ورزشی استانی و کشوری نفرات برتر با اهدا لوح و مدال تجلیل شدند.