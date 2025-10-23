  1. استانها
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۲۲

برخورد وانت و پراید در کاشان یک فوتی و سه مصدوم داشت

اصفهان - رئیس مرکز اورژانس کاشان از برخورد وانت و پراید در کاشان با یک فوتی و سه مصدوم خبر داد.

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخورد خودرو پراید و وانت در جاده آنتن کاشان به مرکز ارتباطات اورژانس شهرستان کاشان گزارش شد.

وی گفت: بلافاصله دو دستگاه امبولانس از پایگاه‌های الغدیر و عوارضی از اورژانس ۱۱۵و آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس کاشان ادامه داد: یکی از مصدومان به علت شدت جراحت سرصحنه فوت شده بود، یک مصدوم بارضایت شخصی از ادامه درمان امتناع ورزید و مصدومین دیگر پس از رهاسازی توسط آتش نشانی و انجام اقدامات اولیه درمانی توسط همکاران فوریت‌های پزشکی، جهت ادامه درمان به بیمارستان شهیدبهشتی منتقل شدند.

