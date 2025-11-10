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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

تصادف زنجیره‌ای در بلوار باهنر کاشان ۴ مصدوم داشت

تصادف زنجیره‌ای در بلوار باهنر کاشان ۴ مصدوم داشت

اصفهان-رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث کاشان گفت: در پی برخورد دو خودروی سواری و یک دستگاه موتورسیکلت در بلوار باهنر، چهار نفر مصدوم و به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه، بر اثر وقوع تصادف میان دو خودروی سواری و یک دستگاه موتورسیکلت در بلوار باهنر کاشان، چهار نفر دچار جراحات سطحی و متوسط شدند.

وی افزود: نیروهای امدادی پس از اطلاع از حادثه، به سرعت در محل حاضر شده و اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند. چهار فرد آسیب‌دیده پس از پایدارسازی وضعیت عمومی، برای دریافت خدمات تخصصی بیشتر به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس کاشان با اشاره به شدت برخورد خودروها گفت: عملیات امداد و انتقال مصدومان با سه دستگاه آمبولانس انجام شد و خوشبختانه هیچ مورد فوتی گزارش نشده است.

فرزندی‌پور خاطرنشان کرد: علت دقیق این سانحه رانندگی در دست بررسی کارشناسان پلیس راهور است.

کد مطلب 6650958

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