برخورد ۲ خودرو سواری در کاشان ۱۰ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تصادف خودرو تیبا و رانا در جاده قمصر بعداز شهرک ۲۲ بهمن ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت.
وی ابراز کرد: دو مصدوم حادثه که خوشبختانه بدحال نبودند با رضایت شخصی و با وسیله شخصی به مرکز درمانی مراجعه کردند و هشت مصدوم دیگر هم پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط همکاران فوریت های پزشکی، به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.
رئیس مرکز اورژانس کاشان افزود: رانندگی با سرعت مطمئنه، رعایت فاصله ایمن و توجه به شرایط مسیر، از مهمترین عوامل پیشگیری از واژگونی خودرو و حوادث جادهای است.
