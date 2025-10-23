به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حسین نوری همدانی پیامی به نخستین کنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام که امروز در مرکز تربیت مجتهد مدیر محمدیه در قم برگزار شد صادر کرد که به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والصلاة و السلام علی سیدنا ونبینا أبی القاسم المصطفی محمد و علی أهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیه الله فی الأرضین.
با سلام و تحیت به آن مجمع محترم که در حال برگزاریست.
امروز یکی از وظایف جامعه نخبگانی کشور معرفی الگوهایی برای سبک زندگی درست و صحیح میباشد. متأسفانه با استفاده سو از گسترش فضای مجازی و بهرهمندی از آن در مسیر انحرافی، دشمن سبک و زندگی نسل جوان را به سمتی هدایت میکند که صفات ارزنده اخلاقی کمرنگ میشود و با از بین میرود بر این اساس شناساندن الگوهای ارزنده یک وظیفه میباشد و در قرآن کریم نیز پروردگار متعال به این اصل عنایت دارد که با معرفی زندگی پیامبران الهی، راهی را برای بشریت بگشاید. بر اساس همین سنت الهی باید زندگی کسانی که بر مدار و محور قرآن عمل نموده و آن الگوهای قرآنی را در دوران حیات خود در نظر گرفتهاند معرفی شوند و در این میان حیات طیبه علمای بزرگ که در ابعاد مختلف زندگیشان دارای برجستگیهای خاص بودهاند مورد توجه باشد که فرمود: «إن العلماء ورثة الأنبیاء»، اما نکته مهمی که باید به برگزار کنندگان این موضوع با ارزش و با اهمیت عرض کنم این است که اصل کارشان بسیار مبارک است و باید ادامه پیدا کند و فقط در قالب یک همایش به اتمام نرسد بلکه مصادیق را در نظر بگیرند و یک هیئت با تجربه و متخصص با بررسی دقیق زندگی علمای بزرگ و برجسته و در نظر گرفتن همه ابعاد زندگی آنها معرفی شوند و چه بسا میتوانید با فراخوان مقالات از دیگران برای معرفی شخصیتهای بزرگ علما کمک گرفت، نکته دیگر چگونه معرفی کردن آن الگوها است طبیعی است که با برگزاری همایشهای کذائی و صرف هزینههای گزاف که متأسفانه باب شده است و بعد از اتمام همایش اثری هم دیده نمیشود و کار رها میشود نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
بنده مکرر به مسئولان حوزه علمیه گفتهام که خیلی از این همایشها بطور تشریفاتی برگزار میشود و گاهی میبینیم در قم یک روز چند همایش با مدعوین مشترک در حال برگزاری است که فقط جنبه تشریفاتی دارد و بعد از مدتی هم به فراموشی سپرده میشود، به عنوان مثال از یک شخصیت علمی تجلیل میشود، عدهای از معاریف هم دعوت میشوند در حالیکه برای شناخت یک الگوی ارزنده باید نسل جدید حوزه دعوت شوند تا مسیر و راه را بشناسند، کار شما طبق گزارشی که داده شد از این جهت اهمیت دارد که یک جلسه محدود، کم هزینه و ادامه دار است و ان شاءالله به تذکرات داده شده توجه خواهد شد.
خصوصاً درخواست میکنم که با یک تحقیق گسترده، حقایق زندگی علما را معرفی کنید. متأسفانه امروز ما با روایتهای ناصحیح از زندگی بعضی از علما در آرا فقهی و اصولی و خصوصاً سیاسی آنها مواجه هستیم و گاهی خلاف تفکرات آن عالم نقل میشود و این اشکال آنچنان است که درباره علما اخیر که هنوز شاگردانشان حیات دارند نیز نقل میشود.
بنده کار شما را بسیار مبارک میدانم و از این حسن انتخاب در موضوع تشکر میکنم و از زحمات همه برگزارکنندگان قدردانی مینمایم و توفیق همگان را از خداوند متعال خواستارم.
قم- مرجع تقلید شیعیان با هشدار نسبت به بهرهبرداری انحرافی دشمن از فضای مجازی، تأکید کرد: یکی از مهمترین اهداف جبهه معاند، هجمه به سبک زندگی نسل جوان و تضعیف ارزشهای اخلاقی در جامعه است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حسین نوری همدانی پیامی به نخستین کنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام که امروز در مرکز تربیت مجتهد مدیر محمدیه در قم برگزار شد صادر کرد که به شرح زیر است.
نظر شما