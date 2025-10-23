معاون فرماندار دشتی: تکمیل مدرسه ۶ کلاسه روستای بنیاد تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کشاورز عصر پنجشنبه در بازدید از روند ساخت مدرسه شش‌کلاسه روستای بنیاد به‌همراه بخشدار کاکی و رئیس آموزش‌وپرورش منطقه کاکی اظهار کرد: وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه مورد بررسی قرار گرفت و بر رعایت برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده، افزایش کیفیت ساخت‌وساز و تسریع در اجرای عملیات عمرانی تأکید شد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دشتی با اشاره به اقدامات ارزشمند دولت چهاردهم در سطح استان در حوزه آموزش افزود: تکمیل این پروژه آموزشی از اولویت‌های فرماندار شهرستان است و تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مدرسه شش‌کلاسه روستای بنیاد در موعد مقرر آماده بهره‌برداری شود.