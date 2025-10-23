  1. استانها
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵

جشنواره «پیاز و گردو» هرسین با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه– نخستین جشنواره «پیاز و گردو» هرسین با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری این شهرستان، با حضور استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان استانی و ملی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره «پیاز و گردو» شهرستان هرسین عصر پنجشنبه با حضور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، حجت‌الاسلام احمدی نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس شورای اسلامی و فتحی رئیس فراکسیون گردشگری مجلس در پارک شهر تاریخی هرسین برگزار شد.

در این رویداد فرهنگی اقتصادی، معاون اقتصادی استاندار، رئیس پژوهشگاه وزارت گردشگری، فرماندار و امام جمعه هرسین، جمعی از مدیران کل استانی، چهره‌های فرهنگی و معتمدان محلی نیز حضور داشتند.

جشنواره «پیاز و گردو» با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی هرسین، تقویت برند محصولات بومی و رونق گردشگری کشاورزی در منطقه برگزار شد و مورد استقبال گسترده مردم و علاقه‌مندان قرار گرفت.

