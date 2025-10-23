به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سلسله با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی یک انبار دپوی مواد نیروزا را در یک ساختمان متروکه شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی و اعزام تیمی به محل، در بازرسی از آن تعداد ۱۲ میلیون و ۵۱۴ هزار انواع قرص‌های نیروزا، مقدار ۷۹۰ کیلوگرم انواع پودرهای نیروزا، مقدار شش کیلو و ۳۰۰ گرم شربت‌های لاغری، تعداد ۵۰۰ عدد آمپول‌های نیروزا با مارک‌های مختلف و فاقد مجوز کشف که دراین‌رابطه دو نفر دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش اقلام مکشوفه بیش از ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، بیان داشت: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.