۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۲۱

قاچاقچی سوخت در حوزه هنگ مرزی درگز ناکام ماند

مشهد- جانشین مرزبانی خراسان رضوی گفت: با تلاش مرزبانان هنگ مرزی درگز از یک دستگاه خودروی نیسان که اقدام به حمل سوخت قاچاق می‌کرد هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین سیفی اظهار کرد: مرزبانان گروهان مرزی نوخندان هنگ درگز در راستای مصوبات قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت، حین گشت زنی و کنترل محورهای مواصلاتی درگز به قوچان، در محدوده روستای سنگ سوراخ به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک شدند.

جانشین مرزبانی خراسان رضوی افزود: طی بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد خودروی فوق حامل ۱۰۰۰ لیتر فرآورده نفتی از نوع گازوئیل است.

وی افزود: در این رابطه خودرو توقیف و مقدار ۱۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق فاقد مدارک قانونی و مجوزهای لازم به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال کشف که خودرو توقیف و شخص خاطی را جهت سیر مراحل قانونی به پاسگاه دلالت تا اقدامات لازم در این خصوص انجام پذیرد.

