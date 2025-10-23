قاچاقچی سوخت در حوزه هنگ مرزی درگز ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین سیفی اظهار کرد: مرزبانان گروهان مرزی نوخندان هنگ درگز در راستای مصوبات قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت، حین گشت زنی و کنترل محورهای مواصلاتی درگز به قوچان، در محدوده روستای سنگ سوراخ به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک شدند.

جانشین مرزبانی خراسان رضوی افزود: طی بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد خودروی فوق حامل ۱۰۰۰ لیتر فرآورده نفتی از نوع گازوئیل است.

وی افزود: در این رابطه خودرو توقیف و مقدار ۱۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق فاقد مدارک قانونی و مجوزهای لازم به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال کشف که خودرو توقیف و شخص خاطی را جهت سیر مراحل قانونی به پاسگاه دلالت تا اقدامات لازم در این خصوص انجام پذیرد.