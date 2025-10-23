سید حسین رضویپور در حاشیه دوره آموزشی توانمندسازی مربیان شبکه تربیتی نواحی سپاه قدس گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت شناخت عمومی از مسائل اقتصادی، اظهار کرد: اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست در کشور، وابسته به سطح آگاهی مردم از موضوعات اقتصادی است.
مدرس و پژوهشگر اقتصاد ایران افزود: اگر مردم منشأ واقعی بحرانها را نشناسند، مطالبهگری مؤثر شکل نمیگیرد.
وی با اشاره به جنگ شناختی دشمنان و تلاش در القای نا امیدی بین جامعه افزود: ریشه مشکلات اقتصادی صرفاً در تحریمهاست و تنها راه برونرفت، مذاکره و تسلیم است؛ در حالی که آنچه مذاکره نامیده میشود، در واقع تسلیم است.
رضویپور تصریح کرد: ما با مشکلاتی در ساختار اقتصادی مواجهیم که حتی در صورت رفع تحریمها نیز پابرجا خواهند ماند.
وی گفت: تا زمانی که این مشکلات بهدرستی شناخته نشوند، ارادهای برای اصلاح آنها شکل نمیگیرد و اقتصاد کشور همچنان آسیبپذیر باقی خواهد ماند.
مدرس و پژوهشگر اقتصاد ایران با تأکید بر اینکه اقتصاد ضعیف بیش از تحریم آسیب میبیند، اظهار کرد: اگر ضعفهای ریشهای اقتصاد اصلاح شود، طبیعتاً اثرگذاری تحریمها کاهش خواهد یافت.
وی افزود: دشمن در بزرگنمایی اثر تحریمها فعالانه عمل میکند و این در حالی است که برخی مسئولان نیز از سایر مسائل اقتصادی غفلت میورزند.
رضوی پور نقش حلقههای میانی را در تبیین مسائل اقتصادی برای مردم بسیار مهم دانست و گفت: حلقههای میانی میتوانند با روشنگری و آموزش، زمینه مطالبهگری صحیح را در جامعه فراهم کنند و با جنگ شناختی در حوزه اقتصاد مقابله نمایند.
