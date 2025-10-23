به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی‌نیا عصر پنجشنبه در نشست هماهنگی اعزام دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی جنوب و اجرای برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی اظهار داشت: ۳۵۰ نفر از دانش‌آموزان دختر شهرستان دیر به‌زودی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا علیه السلام شهرستان دیر با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل نوجوان گفت: راهیان نور بستری ارزشمند برای آشنایی دانش‌آموزان با حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس است. این سفرها به تقویت روحیه ایمان، ایثار و خودباوری در دانش‌آموزان کمک می‌کند.

حسینی‌نیا بیان کرد: سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر آمادگی دارد با همکاری آموزش‌وپرورش، برنامه‌های فرهنگی و تربیتی متنوعی را در مدارس اجرا کند تا دانش‌آموزان بیش از پیش با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر آشنا شوند.