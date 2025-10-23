  1. استانها
  2. بوشهر
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱

فرمانده‌ سپاه دیر: ۳۵۰ دانش‌آموز به راهیان‌نور اعزام می‌شوند

بوشهر- فرمانده سپاه شهرستان دیر از برنامه ریزی برای اعزام ۳۵۰ نفر از دانش‌آموزان دختر این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی‌نیا عصر پنجشنبه در نشست هماهنگی اعزام دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی جنوب و اجرای برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی اظهار داشت: ۳۵۰ نفر از دانش‌آموزان دختر شهرستان دیر به‌زودی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا علیه السلام شهرستان دیر با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل نوجوان گفت: راهیان نور بستری ارزشمند برای آشنایی دانش‌آموزان با حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس است. این سفرها به تقویت روحیه ایمان، ایثار و خودباوری در دانش‌آموزان کمک می‌کند.

حسینی‌نیا بیان کرد: سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر آمادگی دارد با همکاری آموزش‌وپرورش، برنامه‌های فرهنگی و تربیتی متنوعی را در مدارس اجرا کند تا دانش‌آموزان بیش از پیش با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر آشنا شوند.

