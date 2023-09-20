به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی نیا سه شنبه‌شب در نشست با خبرنگاران شهرستان دیر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: دفاع مقدس دانشگاه کسب فضیلت‌های آسمانی است که رزمندگان اسلام با تکیه بر نظام معنوی و اندیشه‌های ناب اسلامی و ایمان به خدا و توسل به اهل بیت آن پیروزی‌ها را رقم زدند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر دوران دفاع مقدس را کلاس درسی برای همگان دانست و بیان کرد: دوران دفاع مقدس دشمن جنگ سخت و نابرابر علیه ما به راه انداخت اما امروز با جنگ ترکیبی و شناختی دشمن که به مراتب خطرناک‌تر است، مواجه هستیم.

وی افزود: دشمن در جنگ ترکیبی به دنبال حمله به باورهای دینی و سیاسی و خاموش کردن امیدها و دگرگون کردن حقایق است که برای مقابله با آن به قلم و دقت رسانه نیاز است.

حسینی نیا با اشاره به استفاده دشمن از عوامل مختلف فرهنگی، سیاسی و … برای ناامیدی و ایجاد یاس در جامعه، گفت: امروز همه باید برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن آماده باشیم.

گنجینه دفاع مقدس ابزار مهم جهاد تبیین

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ابزارها برای جهاد تبیین بهره برداری از گنجینه دفاع مقدس با استفاده از بیان خاطرات پیروزی‌ها و شکست‌ها و روشنگری برای نسل جوان است.

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر خاطرنشان کرد: امسال در هفته دفاع مقدس ۱۵۰ برنامه توسط پایگاه‌ها، حوزه‌های مقاومت و کانون‌های اقشار در سطح شهرستان دیر برگزار می‌شود.

وی افزود: تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت، برگزاری یادواره شهدا و شب خاطره و نقل خاطرات دفاع مقدس در مساجد و مدارس، اعزام گروه‌های جهادی، اجرای ۲۰ برنامه ورزشی ویژه کودکان و نوجوانان و … از جمله این برنامه‌ها است.

حسینی نیا گفت: برای اولین بار پویش"روزگاری شهر ما" برای بیان اتفاقات دوران دفاع مقدس و صحنه‌های حضور و اعزام رزمندگان با نصب تصاویر قدیمی در همان مکان وقوع برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: همچنین اینفوگرافی ۲۲ عملیاتی که شهدای شهرستان دیر در آن شهید شدند در فضای مجازی و حقیقی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

سابقه درخشان شهرستان دیر در دفاع مقدس

فرمانده سپاه شهرستان دیر با اشاره به سابقه درخشان شهرستان دیر در دوران دفاع مقدس، یادآور شد: اعزام بیش از سه هزار رزمنده، تقدیم ۱۱۲ شهید و ۵۰۰ جانباز و ۱۳ آزاده در دفاع مقدس از جمله این افتخارات است.

وی به راه اندازی مرکز آرشیو اسناد دفاع مقدس شهرستان دیر از ۹ سال قبل اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار سند و مدرک شامل صوت، فیلم و … از شهدا و رزمندگان شهرستان جمع آوری شده است که از این نظر یکی از غنی‌ترین مرکز آرشیو اسناد دفاع مقدس کشور است.

حسینی نیا پیگیری امورات مردم را از برنامه‌های مهم بسیج و سپاه دانست و ابراز کرد: این فعالیت‌ها به صورت جهادی برای امیدآفرینی در مردم و رضایت مندی آنها از نظام اسلامی صورت می‌گیرد.

توزیع ۵۰ فقره جهیزیه در هفته وحدت

وی بیان کرد: در هفته وحدت بیش از ۵۰ فقره جهیزیه بین نوعروسان نیازمند شهرستان که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند توزیع خواهد شد.

فرمانده سپاه شهرستان دیر با اشاره به همکاری گروه‌های جهادی جهت آماده سازی پنج مدرسه برای بازگشایی در سال تحصیلی جدید، اضافه کرد: توزیع ۵۰۰ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند در دستور کار قرار دارد.