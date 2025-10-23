به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فلاح، در نشست مجمع عمومی سالیانه جمعیت هلال احمر استان کرمان به تشریح فعالیت‌های این نهاد در یک سال و نیم گذشته پرداخت و گفت: تعداد ٣ میلیون و ٨۵ نفر از خدمات امدادی، درمانی، حمایتی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و بشردوستانه هلال احمر بهره مند شدند.

وی افزود: جمعیت هلال احمر در راستای خدمت‌رسانی به افراد نیازمند و بهبود شرایط اجتماعی، برنامه‌های متنوع و مؤثری را اجرا کرده است.

فلاح، با اشاره به خدمات حوزه داوطلبان این جمعیت خاطرنشان کرد: در این مدت، یک هزار و ٧٩٩ پروژه حمایتی، معیشتی، درمانی، آموزشی و فرهنگی اجرا شده که نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان تصریح کرد: همچنین ۵٧٣ هزار و ۶٠١ نفر از افراد کم برخوردار و نیازمند از خدمات ما به ارزش ٨٢ میلیارد و ۵۶٨ میلیون تومان بهره مند شدند.

وی در ادامه به فعالیت‌های حوزه امداد و نجات اشاره کرد و گفت: در این مدت، یک هزار و ٧۴٩ حادثه در استان کرمان ثبت شده که در آن‌ها ٢۵ هزار و ٧٣۶ نفر امدادرسانی شدند.

فلاح، با اشاره به اینکه ٢ هزار و ٨٢٠ تیم عملیاتی در عملیات‌های امدادونجات حضور یافتند، خاطرنشان کرد: هم چنین انبارهای امدادی جمعیت هلال احمر استان کرمان با اقلام امدادی و زیستی به ارزش ١٢٨ میلیارد تومان تقویت و بروزرسانی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان همچنین به اقدامات حوزه جوانان اشاره کرد و گفت: ۴٠۵ برنامه فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، امدادی و بشردوستانه اجرا شده که یک میلیون و ٣٨٢ هزار نفر از خدمات اعضای جوانان بهره‌مند شده‌اند.

وی تصریح کرد: اعضای جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمان توانسته‌اند در حوزه‌های مختلف ورزشی، علمی و فرهنگی ده‌ها رتبه برتر بین المللی و ملی کسب کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان ٧٢٨ هزار و ۶٧ نفر از خدمات بهداشتی، درمانی، توانبخشی و داروخانه‌های هلال احمر بهره‌مند شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: افتتاح درمانگاه موقوفه شهید سلطانی در شهرستان سیرجان یکی از دستاوردهای مهم ما در سال جاری بوده است.

فلاح به حوزه آموزش و پژوهش اشاره کرد و گفت: ٣ هزار و ٢١١ دوره آموزشی برگزار شده که ٣٧۵ هزار و ۶١٢ نفر از این دوره‌ها بهره‌مند شده‌اند.

وی تأکید کرد: جمعیت هلال احمر همواره در راستای خدمت‌رسانی به جامعه و کمک به نیازمندان فعال بوده و تلاش می‌کند تا با افزایش کیفیت خدمات خود، بهبود شرایط زندگی افراد تحت پوشش را محقق سازد.

