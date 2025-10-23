  1. استانها
  2. کرمان
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۴۳

فلاح: سه میلیون نفر طی ۵۵۰ روز از خدمات هلال احمر کرمان بهره‌مند شدند

فلاح: سه میلیون نفر طی ۵۵۰ روز از خدمات هلال احمر کرمان بهره‌مند شدند

کرمان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان گفت: تعداد ٣ میلیون نفر در طی ۵۵٠ روز از خدمات امدادی، درمانی، حمایتی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و بشردوستانه هلال احمر کرمان بهره مند شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فلاح، در نشست مجمع عمومی سالیانه جمعیت هلال احمر استان کرمان به تشریح فعالیت‌های این نهاد در یک سال و نیم گذشته پرداخت و گفت: تعداد ٣ میلیون و ٨۵ نفر از خدمات امدادی، درمانی، حمایتی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و بشردوستانه هلال احمر بهره مند شدند.

وی افزود: جمعیت هلال احمر در راستای خدمت‌رسانی به افراد نیازمند و بهبود شرایط اجتماعی، برنامه‌های متنوع و مؤثری را اجرا کرده است.

فلاح، با اشاره به خدمات حوزه داوطلبان این جمعیت خاطرنشان کرد: در این مدت، یک هزار و ٧٩٩ پروژه حمایتی، معیشتی، درمانی، آموزشی و فرهنگی اجرا شده که نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان تصریح کرد: همچنین ۵٧٣ هزار و ۶٠١ نفر از افراد کم برخوردار و نیازمند از خدمات ما به ارزش ٨٢ میلیارد و ۵۶٨ میلیون تومان بهره مند شدند.

وی در ادامه به فعالیت‌های حوزه امداد و نجات اشاره کرد و گفت: در این مدت، یک هزار و ٧۴٩ حادثه در استان کرمان ثبت شده که در آن‌ها ٢۵ هزار و ٧٣۶ نفر امدادرسانی شدند.

فلاح، با اشاره به اینکه ٢ هزار و ٨٢٠ تیم عملیاتی در عملیات‌های امدادونجات حضور یافتند، خاطرنشان کرد: هم چنین انبارهای امدادی جمعیت هلال احمر استان کرمان با اقلام امدادی و زیستی به ارزش ١٢٨ میلیارد تومان تقویت و بروزرسانی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان همچنین به اقدامات حوزه جوانان اشاره کرد و گفت: ۴٠۵ برنامه فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، امدادی و بشردوستانه اجرا شده که یک میلیون و ٣٨٢ هزار نفر از خدمات اعضای جوانان بهره‌مند شده‌اند.

وی تصریح کرد: اعضای جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمان توانسته‌اند در حوزه‌های مختلف ورزشی، علمی و فرهنگی ده‌ها رتبه برتر بین المللی و ملی کسب کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان ٧٢٨ هزار و ۶٧ نفر از خدمات بهداشتی، درمانی، توانبخشی و داروخانه‌های هلال احمر بهره‌مند شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: افتتاح درمانگاه موقوفه شهید سلطانی در شهرستان سیرجان یکی از دستاوردهای مهم ما در سال جاری بوده است.

فلاح به حوزه آموزش و پژوهش اشاره کرد و گفت: ٣ هزار و ٢١١ دوره آموزشی برگزار شده که ٣٧۵ هزار و ۶١٢ نفر از این دوره‌ها بهره‌مند شده‌اند.

وی تأکید کرد: جمعیت هلال احمر همواره در راستای خدمت‌رسانی به جامعه و کمک به نیازمندان فعال بوده و تلاش می‌کند تا با افزایش کیفیت خدمات خود، بهبود شرایط زندگی افراد تحت پوشش را محقق سازد.

کد خبر 6632135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها