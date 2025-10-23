تاکید فرماندار تنگستان بر لزوم تسریع در نوسازی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی پنجشنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان تنگستان با اشاره به این حوزه وسیع، گفت: با همت استاندار و دیگر مسئولان در بحث نوسازی مدارس، استان در رتبه اول کشوری قرار دارد و ماهم در شهرستان این رویه را ادامه خواهیم داد.

فرماندار تنگستان همچنین از پیگیری و تمهیدات لازم جهت برگزاری یادواره شهدای دانش آموز خبر داد و بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی بویژه شهرداران تاکید کرد.

سلیمانی اجرای مناسب طرح «نماد» و رسیدگی به مسائل دانش‌آموزان آسیب‌پذیر را ضروری دانست و از دستگاه‌های اجرایی شهرستان خواست تا همکاری لازم را با آموزش و پرورش جهت شناسایی و کاهش این آسیب‌ها به عمل آورند و مدیر آموزش و پرورش گزارش اقدامات انجام شده در این راستا را در جلسات ارائه دهد.

فرماندار تنگستان با اشاره به مشکلات اقتصادی برخی خانواده‌ها در تأمین نیازهای تحصیل فرزندانشان، استفاده از ظرفیت خیرین، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در برگزاری کلاس‌های تقویتی و کنکور را ضروری دانست.

وی همچنین بر الزام فرآیند استعدادیابی از سنین پایین در مدارس تأکید کرد و گفت: هدایت تحصیلی دانش آموزان و استعداد یابی آنان چنانچه به نحو مطلوب انجام شود بازدهی کمی و کیفی مطلوب‌تری را هم در کنکور و هم آینده دانش آموزان شاهد خواهیم بود.