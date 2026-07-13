به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان تنگستان با قدردانی از تلاش‌های اعضای شورای آموزش و پرورش، از حضور و همراهی باشکوه مردم شهرستان در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و برگزاری منظم و پرشور آیین‌های ماه محرم قدردانی کرد و این همدلی را سرمایه ارزشمند اجتماعی شهرستان دانست.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه دستور کار این جلسه بررسی روند اجرای طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) و پیگیری وضعیت اسناد املاک آموزش و پرورش است، اظهار کرد: طرح نماد، اقدامی ارزشمند برای حفظ سلامت اجتماعی، روانی و تربیتی دانش‌آموزان است و هیچ سرمایه‌ای مهم‌تر از فرزندان این سرزمین نیست و این موضوع تنها مسئولیت آموزش و پرورش نیست، بلکه همه دستگاه‌های اجرایی و خانواده‌ها در قبال آن وظیفه دارند و همکاری بین‌بخشی در اجرای این طرح ضروری است.

وی خواستار ارائه گزارش آماری و اقدامات انجام‌شده در اجرای طرح نماد در جلسات آینده شد تا روند اجرای برنامه‌ها به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.

فرماندار تنگستان همچنین با اشاره به موضوع اسناد املاک آموزش و پرورش، گفت: بنیاد مسکن، اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راه و شهرسازی با نهایت همکاری، روند صدور اسناد مالکیت فضاهای آموزشی را دنبال کنند و گزارش اسناد صادرشده در جلسه آینده شورای آموزش و پرورش ارائه شود.

سلیمانی افزود: در چارچوب سیاست‌های دولت وفاق ملی و با حمایت‌های استاندار بوشهر و همراهی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، پیگیری مسائل آموزش و پرورش با هدف ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب برای دانش‌آموزان با جدیت ادامه خواهد داشت.

در پایان این نشست، بر استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح نماد، تسریع در تعیین تکلیف اسناد املاک آموزش و پرورش و ارائه گزارش اقدامات در نشست بعدی شورای آموزش و پرورش تأکید شد.