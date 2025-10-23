به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام هیئت نجات غریق بابلسر، پیکر «مجید تقی نژاد» جوان ۲۲ ساله بابلی و دروازه بان تیم فوتبال دریای آرین بابل در ساحل بابلسر کشف شد.

این جوان شب گذشته در دریای غرق شده بود و پیکرش امروز در ساحل بابلسر کشف شد.