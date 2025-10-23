  1. استانها
دروازه‌بان تیم فوتبال بابل در دریا غرق شد

بابلسر - پیکر غرق شده دروازه‌بان تیم فوتبال دریای آرین بابل در ساحل بابلسر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام هیئت نجات غریق بابلسر، پیکر «مجید تقی نژاد» جوان ۲۲ ساله بابلی و دروازه بان تیم فوتبال دریای آرین بابل در ساحل بابلسر کشف شد.

این جوان شب گذشته در دریای غرق شده بود و پیکرش امروز در ساحل بابلسر کشف شد.

