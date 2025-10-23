به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده شامگاه امروز پنجشنبه در جلسه شورای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، تأمین آب شرب مناطق پاییندست و نجات نخیلات استان را دغدغه اصلی مدیریت اجرایی استان عنوان کرد.
وی با اشاره به حساسیت شرایط آبی خوزستان، اظهار کرد: اطمینان از رسیدن آب به شهرهای پاییندست مانند آبادان و خرمشهر در حوضه کارون و همچنین حفظ نخلستانهای حوضههای مارون و شادگان، از اولویتهای اصلی ماست.
موالیزاده با اشاره به بحران شوری آب در رودخانه کرخه، گفت: در مقطعی میزان شوری آب به ۳۰ تا ۴۰ هزار ایسی رسید. برای مدیریت این وضعیت، بیش از ۳۰ جلسه برگزار شد و رهاسازیهای اخیر آب نیز با هدف حفاظت از نخیلات و با در نظر گرفتن آورد موجود انجام شده است.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم تفکیک الگوی کشت، افزود: کشت معیشتی را به رسمیت میشناسیم و برای آن سقف مشخصی تعریف میکنیم، اما در شرایط فعلی با کشت تجاری مخالفیم. مدیریت آب نیازمند نگاهی جامع و بررسیهای میدانی دقیق است.
استاندار خوزستان با اشاره به پیگیری موضوع در شورای تأمین استان، تصریح کرد: بحث تأمین آب برای مناطق پاییندست بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد. حتی در جریان آتشسوزی هورالعظیم، شخصاً در محل حاضر شدم تا تصمیمگیری لازم برای مدیریت بحران انجام شود.
وی با تأکید بر محدودیت منابع آبی استان، گفت: بانک آب خوزستان محدود است و باید با دقت و مسئولیتپذیری مدیریت شود. اکنون در دو راهی مهمی قرار داریم؛ اینکه آب کرخه را برای اطفای آتشسوزی در هورالعظیم رها کنیم یا برای کشت پاییزه ذخیره کنیم.
موالیزاده با دعوت از بخش خصوصی برای ارائه راهکارهای عملی، اظهار داشت: از پیشنهادهای قابل تحقق فعالان اقتصادی استقبال میکنیم. اگر شیوهای مؤثر برای رهاسازی آب و نجات نخیلات وجود دارد، آماده شنیدن و همکاری هستیم. پیشنهاد میکنم این مباحث در جلسهای تخصصی با حضور مدیران مربوطه بهصورت متمرکز دنبال شود.
نظر شما