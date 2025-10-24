خرمی: حضور مسئولان میان مردم عامل تسریع در رفع مشکلات روستاها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید خرمی سرپرست فرمانداری بشاگرد در سفر یک روزه خود به همراه ابوذر دادشاهی بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی وضعیت عمرانی و خدماتی چند روستای محروم شهرستان را از نزدیک بررسی کرد.

وی در گفت‌وگو با اهالی ضمن شنیدن دغدغه‌ها و نیازهای آنان بر ضرورت حضور میدانی مسئولان و ارتباط مستقیم با مردم تأکید کرد، گفت: حضور در میان مردم موجب درک بهتر مشکلات و تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای حل آن‌ها می‌شود.

خرمی افزود: ارزیابی دقیق‌تر نیازها و اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی و خدماتی در دستور کار فرمانداری قرار دارد تا توسعه روستاهای بشاگرد با عدالت و توازن بیشتری دنبال شود.