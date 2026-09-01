حمایت اجلاس شانگهای از تمامیت و وحدت اراضی ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کشورهای عضو سازمان شانگهای با صدور بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را نسبت به تحولات منطقه و جنگ افروزی علیه ایران اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است که کشورهای سازمان همکاری شانگهای تاکید دارند که دولت‌های دیگر نباید امنیت خود را با ناامن کردن کشورهای دیگر تضمین کنند.

اعلامیه بیشکک تاکید کرد که کشورهای عضو شانگهای حمایت خود از تمامیت و وحدت اراضی ایران را اعلام کرده و خواستار پایان دادن به جنگ از طریق کانال‌های دیپلماتیک هستند.

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه نیز در نشست شورای سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قزاقستان گفت: سازمان همکاری شانگهای طی ۲۵ سال، مسیری در واقع بزرگ را پیموده و به مرکزی تأثیرگذار در جهان چندقطبی تبدیل شده است.

وی گفت: کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا اقدامات تحریک آمیز برای ایجاد مناقشات مسلحانه را از رویه جهانی حذف کنند.