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۲ آبان ۱۴۰۴، ۸:۴۴

پلیس اکوادور با گاز اشک آور به معترضان حمله ور شد+فیلم

پلیس اکوادور با گاز اشک آور به معترضان حمله ور شد+فیلم

منابع خبری اعلام کردند که پلیس اکوادور به اعتراضاتی که در شمال این کشور برگزار شده، با گاز اشک آور حمله کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پلیس اکوادور با گاز اشک آور به معترضان در شمال این کشور حمله کرد.

منابع خبری اعلام کردند که پلیس اکوادور تظاهراتی که در قالب راهپیمایی بزرگ به خاطر کرامت در استان ایمبابورا در شمال این کشور برگزار شده بود را با توسل به گاز اشک آور متفرق کرد.

این تظاهرات به دعوت برخی از کشاورزان و دهقانان و بومیان این استان برگزار شد.

این اعتراضات پس از آن برگزار شد که مارلون فارگاس رئیس اتحادیه(CONAI) تصمیم به پایان اعتراضات بدون مشورت گرفت.

معترضان به شدت با این تصمیم ملیت های بومی اکوادور موسوم به کونای مخالفت کردند.

این در حالی است که مارلون فارگاس پیش از این از پایان اعتصابات پس از ۳۱ روز تظاهراتی خبر داد که به کشته شدن حداقل سه نفر و زخمی شدن دهها نفر دیگر منجر شد.

کد مطلب 6632371

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