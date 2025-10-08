  1. بین الملل
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۴

ترور نافرجام رئیس جمهور اکوادور با سنگ!

رئیس جمهور اکوادور از آنچه یک مقام ارشد دولت وی آن را سوء قصد توصیف کرده، جان سالم به در برده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دنیل نوبوآ، رئیس جمهور اکوآدور از حمله گروهی از معترضان که با سنگ به استقبال او رفته بودند، جان سالم به‌در برد؛ حادثه‌ای که به گفته یکی از وزرای ارشد دولت وی، ترور نافرجام بوده است.

اینس مونزانو، وزیر محیط زیست و انرژی اکوادور که گزارشی رسمی درباره یک سوء قصد به جان رئیس جمهور این کشور تنظیم کرده، گفته است که خودروی نوبوآ را حدود ۵۰۰ معترض احاطه و به سمت آن سنگ پرتاب کردند. به گفته وی پنج نفر از معترضان بازداشت شده‌اند.

دفتر ریاست جمهوری اکوادور اعلام کرد که بازداشت‌شدگان با اتهامات تروریسم و اقدام به سوء قصد روبه‌رو هستند.

رویترز نمی‌تواند به طور مستقل تایید کند که در این حادثه شلیکی اتفاق افتاده است اما مونزانو می‌گوید که پس از حمله معترضان، روی خودروی رئیس جمهور آثار گلوله به چشم می‌خورد.

اعتراضات در اکوادور در پی تصمیم نوبوآ برای حذف یارانه‌های سوخت در ماه گذشته آغاز شده است.

