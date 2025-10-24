اردوی جهاد پزشکی در ایلام با محوریت طرح پویش لبخند ایران برگزار شد

حسین گران مایه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گروه جهادی شهید داریوش رضایی‌نژاد با همکاری بسیج دانشگاه علوم پزشکی ایلام و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، اردوی چندتخصصی پزشکی را در قالب طرح «پویش لبخند ایران» برگزار کرد. این برنامه با هدف ارائه خدمات درمانی، آموزشی و غربالگری به صورت رایگان به مردم مناطق کمتر برخوردار اجرا شد

وی افزود: اردوی چندتخصصی پزشکی با حضور پزشکان، دندان‌پزشکان و کارشناسان حوزه سلامت در یکی از مناطق محروم استان برگزار شد. این اردو به همت گروه جهادی شهید داریوش رضایی‌نژاد و با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بسیج جامعه پزشکی انجام گرفت و خدمات متنوعی به صورت رایگان ارائه شد.

گران مایه عنوان کرد: در قالب این طرح، ۱۰ دندان‌پزشک خدمات دندان‌پزشکی، ترمیم و جراحی دهان را انجام دادند و پانزده نفر از متخصصان مامایی، آموزش بهداشت و کارشناسان غربالگری در زمینه تشخیص و پیشگیری از بیماری‌ها فعالیت داشتند.

وی اضافه کرد: برنامه غربالگری سرطان دهانه رحم و سرطان پستان نیز از جمله بخش‌های تخصصی این اردو بود که با هدف ارتقای سطح سلامت زنان منطقه اجرا شد.

مسئول بسیج دانشگاه علوم پزشکی ایلام، با اشاره به ضرورت مشارکت دانشگاهیان در فعالیت‌های جهادی و اجتماعی گفت: این اردو نمونه‌ای از کار گروهی و تعهد جهادی است که به کمک مردم مناطق محروم آمده. خدمات آن کاملاً رایگان است و هدف اصلی، ارتقای فرهنگ سلامت و پیشگیری از بیماری‌هاست.

وی افزود: بسیاری از پزشکان و دندان‌پزشکان استان بدون چشم‌داشت مالی در این طرح شرکت کردند. بچه‌ها کارهای ترمیم و جراحی دندان را انجام می‌دهند و در کنار آن آموزش‌های مربوط به رعایت بهداشت دهان و دندان و غربالگری عمومی را نیز ارائه می‌دهند. ساده‌ترین راه برای داشتن دندان‌های سالم، فقط مسواک زدن و رعایت بهداشت روزانه است.

گران‌مایه در پایان با اشاره به استمرار طرح لبخند ایران گفت: امیدواریم با تداوم این پویش و همکاری دستگاه‌ها، خدمات جهادی و سلامت به شکل منظم در شهرستان‌های مختلف استان ایلام برگزار شود تا هیچ خانواده‌ای به دلیل مشکلات مالی از خدمات پزشکی محروم نماند.