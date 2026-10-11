از مهار سرقت تا کاهش شرارت؛روایت سردار میرحیدری از دستاوردهای پلیس قم

خبرگزاری مهر- گروه استانها- محمدپارسا یاوری: تأمین امنیت در شهری همچون قم، با توجه به جایگاه مذهبی و فرهنگی، حضور زائران و مسافران و برگزاری پیوسته مناسبت‌های ملی و مذهبی، مسئولیتی فراتر از مأموریت‌های روزمره انتظامی است، مسئولیتی که از حفاظت از جان و مال شهروندان تا صیانت از آرامش عمومی، مقابله با جرائم و ایجاد احساس امنیت در میان مردم را در بر می‌گیرد.

در چنین شرایطی، نیروی انتظامی یکی از ارکان اصلی حفظ نظم اجتماعی است که بخش مهمی از مسئولیت آن، در میدان و در مواجهه مستقیم با مسائل و آسیب‌های جامعه معنا پیدا می‌کند.



نگاهی به فعالیت‌های انتظامی در قم نشان می‌دهد که مأموریت پلیس تنها به حضور در معابر، برقراری نظم در اجتماعات یا برخورد با متخلفان محدود نیست.

مقابله با سرقت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کالا، پیشگیری از شرارت، برخورد با رفتارهای پرخطر در جاده‌ها و حفاظت از امنیت روانی خانواده‌ها، بخشی از مسئولیت‌هایی است که به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

در کنار این وظایف، برگزاری مناسبت‌های مذهبی و ملی و حضور گسترده زائران در شهر نیز بر حجم و حساسیت مأموریت‌های انتظامی می‌افزاید.



در مشاهدات میدانی از مسائل امنیتی و اجتماعی استان، یک واقعیت بیش از پیش خودنمایی می‌کند و آن اینکه امنیت پایدار، صرفاً با اقدامات پلیسی محقق نمی‌شود.

حضور مؤثر نیروهای انتظامی، زمانی به نتیجه مطلوب نزدیک‌تر خواهد شد که با همکاری مردم، همراهی خانواده‌ها و هماهنگی دستگاه‌های مسئول پیوند بخورد.

گزارش رفتارهای مشکوک، مشارکت در پیشگیری از جرم و مسئولیت‌پذیری در برابر آسیب‌های اجتماعی، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در کنار تلاش شبانه‌روزی مأموران، به کاهش زمینه‌های بروز جرم کمک کنند.



البته پشت این مأموریت‌های مستمر، دشواری‌هایی نیز وجود دارد از مواجهه با مجرمان و مخاطرات عملیاتی تا فشار کاری ناشی از مسئولیت‌های روزمره و مأموریت‌های ویژه. توجه به ایثار کارکنان انتظامی، رسیدگی به وضعیت معیشتی آنان و حمایت از خانواده‌هایشان، بخشی جدایی‌ناپذیر از نگاه واقع‌بینانه به امنیت عمومی است.

نیرویی که مسئولیت حفاظت از آرامش جامعه را بر عهده دارد، خود نیز برای استمرار این مسیر به پشتیبانی مؤثر و تأمین نیازهای شغلی و معیشتی نیازمند است.



در نهایت، سنجش عملکرد انتظامی تنها به آمار کشف جرم یا کاهش برخی آسیب‌ها محدود نمی‌شود، احساس امنیت شهروندان، اعتماد عمومی به پلیس، پیشگیری از وقوع جرائم و توانایی دستگاه‌ها در همکاری با یکدیگر نیز از شاخص‌های مهم این حوزه به شمار می‌روند. امنیت در قم، حاصل تلاشی پیوسته و مسئولیتی مشترک است؛ تلاشی که اقتدار قانونی پلیس، مشارکت مردم و پشتیبانی نهادهای مسئول باید در کنار یکدیگر آن را تقویت کنند.

در همین راستا، برای بررسی دقیق‌تر ابعاد مأموریت‌های انتظامی در استان قم، ارزیابی اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با جرائم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و آگاهی از دستاوردها، چالش‌ها و برنامه‌های پلیس برای ارتقای امنیت عمومی، پای سخنان سردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان قم، می‌نشینیم تا از زبان وی، روایتی از تلاش‌های شبانه‌روزی حافظان نظم و امنیت و مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای مجموعه انتظامی استان بشنویم.

کاهش ۷۳ درصدی شرارت در قم با مشارکت مردم محقق شد



سردار محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش مشارکت مردمی در تأمین امنیت عمومی اظهار کرد: همراهی مردم و اعتماد متقابل میان جامعه و پلیس، مهم‌ترین پشتوانه مجموعه انتظامی در انجام مأموریت‌ها و مقابله با تهدیدهای مختلف است.



وی افزود: حفظ نظم و امنیت عمومی و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی از مسئولیت‌های مهم پلیس است و تحقق این اهداف بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.



فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه رویکرد جامعه‌محور در مأموریت‌های پلیسی جایگاه ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف، زمینه‌ساز موفقیت پلیس در حفظ امنیت داخلی و عمومی بوده و این همکاری در مقابله با تهدیدهای فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی نیز نقش مؤثری ایفا کرده است.



سردار میرحیدری با اشاره به ظرفیت‌های دینی و فرهنگی استان قم ادامه داد: اعتقادات مذهبی مردم، پایبندی آنان به ارزش‌های دینی و حمایت از نظام جمهوری اسلامی، پشتوانه مهمی برای مجموعه انتظامی استان به شمار می‌رود و در مأموریت‌های مختلف، حضور و همراهی مردم به‌روشنی قابل مشاهده است.



وی با اشاره به تجربه‌های تاریخی کشور خاطرنشان کرد: وحدت ملی و پیوند مردم با رهبری، از عوامل مهم ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهای خارجی بوده و در دوران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه نیز نقش این همبستگی در مقابله با دشمنان نمایان شده است.

پلیس قم در کنترل سرقت رتبه نخست کشور را کسب کرد



فرمانده انتظامی استان قم در ادامه با اشاره به عملکرد مجموعه انتظامی استان گفت: پلیس قم با همراهی مردم و تلاش نیروهای تخصصی، موفق به کسب رتبه نخست کشور در کنترل سرقت شده است و مقابله با سارقان و شناسایی افرادی که از خارج استان برای ارتکاب سرقت به قم مراجعه می‌کردند، از محورهای این اقدامات بوده است.



وی همچنین از کاهش ۷۳ درصدی شرارت در قم خبر داد و افزود: برخورد با افرادی که با اقدامات مجرمانه امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دادند، با جدیت دنبال شده و همکاری مردم در تحقق این کاهش نقش برجسته‌ای داشته است.



میرحیدری با اشاره به ضرورت صیانت از نسل جوان در برابر آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: دشمنان برای تأثیرگذاری بر نوجوانان و جوانان برنامه‌ریزی می‌کنند و لازم است خانواده‌ها و دستگاه‌های مسئول با حساسیت بیشتری از این سرمایه‌های انسانی مراقبت کنند.



وی با اشاره به مقابله مأموران انتظامی با قاچاق مواد مخدر در محورهای مواصلاتی و مبادی ورودی استان افزود: کارکنان پلیس در ساعات مختلف شبانه‌روز برای جلوگیری از ورود و انتقال مواد مخدر تلاش می‌کنند و در جریان این مأموریت‌ها، تعدادی از نیروها مجروح یا به شهادت رسیده‌اند.



فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه دو نفر از نیروهای انتظامی استان در سال جاری به شهادت رسیده‌اند، تأکید کرد: این ایثارگری‌ها نشان‌دهنده دشواری مأموریت‌های پلیس در مقابله با تهدیدهایی است که امنیت جامعه و سلامت نسل جوان را هدف قرار می‌دهد.

با قاچاقچیان و مخلان امنیت برخورد می‌شود

میرحیدری با هشدار به افرادی که برای منافع شخصی به قاچاق کالا و مواد مخدر روی می‌آورند، گفت: فعالیت این افراد علاوه بر آسیب‌های اجتماعی، اقتصاد کشور و تولید داخلی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و انتظار می‌رود با درک پیامدهای اقدامات خود، از همراهی با جریان‌های آسیب‌زا دست بردارند.



وی با اشاره به خطرات ناشی از تردد خودروهای موسوم به شوتی در جاده‌ها و معابر شهری افزود: رفتارهای پرخطر این خودروها می‌تواند امنیت روانی و جانی شهروندان را به مخاطره بیندازد و پلیس در چارچوب مأموریت‌های قانونی خود با این موارد مقابله می‌کند.



فرمانده انتظامی استان قم همچنین از همکاری دستگاه‌های امنیتی و قضایی در تأمین امنیت استان قدردانی کرد و گفت: همراهی دستگاه قضایی، مجموعه‌های اطلاعاتی، بسیج، سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) و پلیس‌های افتخاری در پشتیبانی از مأموریت‌های انتظامی، زمینه تقویت اقدامات امنیتی را فراهم کرده است.



سردار میرحیدری با قدردانی از حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار قم و رئیس شورای تأمین استان اظهار کرد: حمایت و هدایت مسئولان، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها در کنار مشارکت مردم، به مجموعه انتظامی در انجام مسئولیت‌ها و صیانت از حقوق شهروندان کمک کرده است.



وی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان مردم و پلیس افزود: استمرار این همراهی می‌تواند زمینه مقابله مؤثرتر با جرائم و تهدیدهای امنیتی را فراهم کند و مجموعه انتظامی استان نیز تلاش می‌کند با تکیه بر این ظرفیت، وظایف خود را در قبال مردم با جدیت دنبال کند.



پلیس قم بر تقویت فرهنگ قرآنی تأکید دارد



فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و دینی در مجموعه انتظامی گفت: ترویج فرهنگ قرآن و معارف دینی از محورهای مورد تأکید در ساختار انتظامی کشور است و کارکنان عقیدتی سیاسی پلیس در سال‌های اخیر برای ارتقای بنیه معنوی نیروها و توسعه فعالیت‌های قرآنی تلاش کرده‌اند.



وی با اشاره به کسب رتبه‌های برتر در زمینه حفظ و قرائت قرآن کریم و نهج‌البلاغه از سوی کارکنان انتظامی افزود: انتظار می‌رود پلیس قم در عرصه فعالیت‌های قرآنی و معنوی نیز جایگاه شایسته‌ای داشته باشد و حرکت در مسیر تحقق الگوی پلیس تراز انقلاب اسلامی با قوت ادامه یابد.



میرحیدری با قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان خاطرنشان کرد: حمایت معنوی این خانواده‌ها و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و توصیه‌های آنان، برای کارکنان انتظامی ارزشمند است و مجموعه پلیس همچنان به دعای خیر و پشتیبانی این عزیزان نیاز دارد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به دشواری‌های معیشتی کارکنان انتظامی اشاره کرد و گفت: خانواده‌های کارکنان پلیس با وجود مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از مأموریت‌های مستمر، همراه نیروها هستند و انتظار می‌رود مسئولان با حمایت بیشتر، برای بهبود شرایط معیشتی کارکنان و جبران بخشی از سختی‌های شغلی آنان اقدام کنند.



فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به تعدد مأموریت‌های این استان به دلیل برگزاری مناسبت‌های مختلف مذهبی و اجتماعی اظهار کرد: کارکنان انتظامی قم علاوه بر انجام وظایف روزمره، مسئولیت تأمین امنیت برنامه‌ها و مناسبت‌های متعدد را نیز بر عهده دارند و این شرایط، حجم فعالیت و فشار کاری آنان را افزایش می‌دهد.



میرحیدری در پایان با تأکید بر تداوم تلاش پلیس برای حفظ امنیت و صیانت از ارزش‌های اسلامی گفت: مجموعه انتظامی استان با اتکا به همراهی مردم، حمایت دستگاه‌های مسئول و تلاش شبانه‌روزی کارکنان خود، انجام وظایف قانونی و پاسداری از امنیت عمومی را دنبال می‌کند.

