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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۶

کشف ۸۰ قطعه پرنده وحشی در ایستگاه بازرسی شهرضا؛متهمان دستگیر شدند

کشف ۸۰ قطعه پرنده وحشی در ایستگاه بازرسی شهرضا؛متهمان دستگیر شدند

اصفهان - فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از شناسایی و توقیف دو دستگاه خودروی حامل ۸۰ قطعه پرنده وحشی قاچاق در ایستگاه بازرسی شهید امامی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و کنترل محورهای مواصلاتی، مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا هنگام کنترل خودروهای عبوری، به دو دستگاه خودروی سواری پراید مشکوک شده و آن‌ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این خودروها، ۸۰ قطعه پرنده وحشی از نوع «طرقه» را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با اشاره به دستگیری دو راننده در این رابطه، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ پورخاقان با بیان اینکه پرندگان کشف‌شده پس از هماهنگی با مقام قضایی جهت رهاسازی و مراقبت‌های لازم به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تحویل داده شدند، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدام غیرقانونی که سلامت محیط زیست و حیات وحش را به مخاطره بیندازد، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار، حمل یا خریدوفروش غیرمجاز حیوانات وحشی، مراتب را بلافاصله از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی در اسرع وقت انجام شود.

کد مطلب 6974125

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