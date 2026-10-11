پیشرفت ۹۵ درصدی نوسازی انبارهای راهبردی بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر حمید کمالی با بیان اینکه حفظ جایگاه راهبردی این بندر در زنجیره تأمین کالا مستلزم به‌روزرسانی زیرساخت‌های قدیمی است، اظهار کرد: با توجه به گذشت نزدیک به نیم‌قرن از احداث انبارهای کالا و ترانزیت در این مجتمع بندری، طرح تعمیرات اساسی این سازه‌ها در دستور کار قرار گرفت تا علاوه بر افزایش عمر مفید، سطح خدمات‌رسانی به صاحبان کالا ارتقا یابد.

وی با تشریح روند اجرایی این طرح افزود: طرح نوسازی انبارهای مجتمع بندری شهید رجایی در دو مرحله تعریف شد که در مرحله نخست، هفت سوله انبار به مساحت ۷۰ هزار متر مربع به همراه ساختمان‌های اداری آن‌ها به طور کامل بازسازی شد.

معاون مهندسی و عمران اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ادامه داد: در مرحله دوم که از اواخر خرداد ۱۴۰۴ آغاز شده، تعمیرات اساسی ۱۰ انبار با هدف ارتقای سطح خدمات لجستیکی و صیانت از کالاهای ترانزیتی، (شامل انبارهای ترانزیت ۱۱، ۹، ۱۳، ۲۳ و انبارهای کالا ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۲، ۲۳) به مساحت ۱۰۰ هزار متر مربع در دستور کار قرار گرفت.

کمالی در خصوص آخرین وضعیت پیشرفت طرح یادشده تصریح کرد: عملیات تخریب و برچیدن سقف، سندبلاست و رنگ‌آمیزی سه لایه سازه‌ای، تعویض کامل لوورها و ورق‌های پیرامونی، اصلاح درب‌های اصلی، اجرای خطوط آتش‌نشانی و آماده‌سازی سکوهای بارانداز با موفقیت انجام شده است.

وی گفت: همچنین نماسازی ساختمان‌های اداری با استفاده از پنجره‌های دوجداره ترمال‌بریک و سرامیک‌کاری اجرا شده و نصب سقف‌های ساندویچ‌پنل در دو انبار به پیشرفت ۸۵ درصدی رسیده است.

معاون مهندسی و عمران بنادر هرمزگان با اشاره به جزئیات فنی و تجهیزاتی این طرح گفت: ساخت و انتقال تابلوهای برق سالن‌ها و ساختمان‌های اداری و همچنین ساخت جعبه‌های آتش‌نشانی ویژه به محل طرح منتقل شده است؛ بر همین اساس، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، پیشرفت فیزیکی ساختمان اداری دو انبار ۹۰ درصد و سوله‌های آن‌ها ۹۵ درصد برآورد شده که منجر به میانگین پیشرفت کلی ۹۴ درصدی برای این بخش از طرح شده است.

کمالی یادآور شد: طرح تعمیرات اساسی انبارهای ترانزیت و کالا در مجتمع بندری شهید رجایی با اعتباری معادل یک‌هزار میلیارد تومان و در بازه زمانی ۳۶ ماهه در حال تکمیل است.