شهادت یک جوان فلسطینی در «نابلس» کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک جوان فلسطینی ۱۸ ساله به نام «محمد ابوحنین» در اردوگاه آوارگان «عسکر» در نابلس در کرانه باختری بر اثر جراحات ناشی از تیراندازی پنج شنبه شب نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

نظامیان اشغالگر همچنین به شهر عقابا در شمال طوباس در کرانه باختری یورش بردند.

صهیونیست ها با حمله به شهر طولکرم در شمال کرانه باختری یک آزاده فلسطینی را بازداشت کردند.

شهر رام الله هم هدف حملات گسترده نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست قرار گرفت و شماری از جوانان فلسطینی ربوده شدند.