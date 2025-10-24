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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲

شهادت یک جوان فلسطینی در «نابلس» کرانه باختری

شهادت یک جوان فلسطینی در «نابلس» کرانه باختری

منابع فلسطینی اعلام کردند که یک جوان ۱۸ ساله در حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر نابلس در کرانه باختری به ضرب گلوله به شهادت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک جوان فلسطینی ۱۸ ساله به نام «محمد ابوحنین» در اردوگاه آوارگان «عسکر» در نابلس در کرانه باختری بر اثر جراحات ناشی از تیراندازی پنج شنبه شب نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

نظامیان اشغالگر همچنین به شهر عقابا در شمال طوباس در کرانه باختری یورش بردند.

صهیونیست ها با حمله به شهر طولکرم در شمال کرانه باختری یک آزاده فلسطینی را بازداشت کردند.

شهر رام الله هم هدف حملات گسترده نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست قرار گرفت و شماری از جوانان فلسطینی ربوده شدند.

کد مطلب 6632438

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