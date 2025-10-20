پیشنهاد افزایش ۸۰ درصدی تعرفه های پرستاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، احمد نجاتیان گفت: افزایش اضافه‌کار در بودجه عمومی کشور از سال گذشته لحاظ شده و دولت موظف است همزمان با پرداخت حقوق، اضافه‌کار پرستاران را نیز پرداخت کند.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای ویژه پرستاری با حضور سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت بهداشت، ادامه داد: چند پیشنهاد مهمدر این کارگروهدر دست بررسی است که با اجرای آن، بخش قابل‌توجهی از نگرانی‌های جامعه پرستاری برطرف خواهد شد. تعرفه پرستاری در سال جاری به‌طور میانگین ۹.۵ میلیون تومان است و پیشنهاد افزایش ۸۰ درصدی آن به دولت ارائه شده است.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: ۸۰ همت اعتبار برای ترمیم حقوق و پرداخت بخشی از معوقات دانشگاه‌ها در آینده نزدیک تخصیص خواهد یافت.

نجاتیان همچنین به موضوع تعطیلی پنج‌شنبه‌ها، کمبود پرستار، حق لباس و بازنشستگی اشاره کرد و گفت: حق لباس در اختیار هیئت امنای دانشگاه‌هاست و پیگیری لازم در حال انجام است. کمبود پرستار نیز نیازمند به‌روزرسانی چارت تشکیلاتی و مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور است.

وی افزود: ساخت پانسیون‌های پرستاری، افزایش تعرفه‌ها و حمایت‌های رفاهی از پرستاران از جمله برنامه‌های در حال اجرا است. همچنین پیگیر تصویب عضویت نیروهای اورژانس ۱۱۵ در هیئت‌مدیره‌های نظام پرستاری کشور هستیم.