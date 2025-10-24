به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی ظهر جمعه در بازدید از کارگاه ساخت سازهای سنتی هناره در روستای قره‌گوز ایل ارومیه، اظهار کرد: با هدف فروش محصولات صنایع‌دستی و تجاری‌سازی آنها نیاز است که اتحادیه صادرکنندگان صنایع‌دستی تشکیل شود تا آنها اقدام به صادرات محصولات صنایع‌دستی بکنند. د

وی با تاکید بر ایجاد مراکز چندمنظوره در کارگاه‌های صنایع‌دستی افزود: کارگاه‌های صنایع‌دستی، می‌تواند یکی از مراکز گردشگری تبدیل شده و مردم بتوانند به‌صورت گروهی از آن بازدید کنند به این ترتیب که امکان بازدید مردم از کارگاه‌ها فراهم شده و در کنار خدماتی مانند کافی‌شاپ، رستوران سنتی و … ایجاد شود.

جلالی ادامه داد: در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری عدد قابل توجهی برای حوزه صنایع‌دستی دیده شده است، با پرداخت این تسهیلات ما از تشکل‌ها، تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها حمایت‌های لازم را انجام می‌دهیم و امیدواریم این حمایت و همراهی نهادهای مختلف به صورت همگرا زمینه توسعه کمی و کیفی صنایع دستی را فراهم آورد.