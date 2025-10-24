فرصتی برای روایت میراث ایران با برگزاری جشنواره تئاتر

علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر برگزاری رویدادهای فرهنگی‌هنری در معرفی میراث فرهنگی کشور بیان کرد: هنر در ذات خود زبان مشترک میان نسل‌ها و فرهنگ‌ها است و زمانی که در کنار میراث ملموس و ناملموس ما قرار می‌گیرد، در معرفی هویت ایرانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش‌های فرهنگی ایفای نقش می‌کند.

وی افزود: به همین منظور ما در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جشنواره چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی را راه‌اندازی کردیم که امسال چهارمین دوره آن در خوزستان برگزار خواهد شد.

دارابی در پاسخ به پرسشی پیرامون هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی در مریوان، این جشنواره را هم نمونه‌ای از پیوند هنر با فرهنگ بومی و میراث اجتماعی دانست و گفت: رویدادهای اینچنینی، فرصتی برای روایت میراث ایران هستند.

وی افزود: تئاتر خیابانی به طور طبیعی مخاطب‌محور است و چون در فضاهای عمومی شکل می‌گیرد، مردم را بی واسطه با مفاهیم فرهنگی درگیر می‌کند. این تجربه زیسته جمعی، همان چیزی است که ما برای پایداری میراث فرهنگی نیاز داریم.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: جشنواره‌های فرهنگی‌هنری با تمرکززدایی از پایتخت، موجب معرفی بیشتر و رونق گردشگری آن مناطق می‌شود.

وی تأکید کرد: در واقع این امر هم به رونق اقتصادی جوامع محلی کمک می‌کند و هم باعث می‌شود گردشگری فرهنگی از تمرکز صرف بر شهرهای بزرگ خارج شود.

دارابی در پایان تصریح کرد: هنر و میراث فرهنگی هر دو از دل مردم می‌آیند و وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، هویت‌بخشی جامعه را تقویت می‌کنند.