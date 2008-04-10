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۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۱۹:۳۴

استاندار لرستان:

اعضای کارگروه اشتغال برای رفع موانع اشتغال در استان راهکار ارائه دهند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سید حسین صابری گفت: اعضای کارگروه اشتغال برای رفع موانع اشتغال در استان راهکار ارائه و پیشنهادات خود را تا پایان اردیبهشت ماه به دبیرخانه کارگروه ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان عصر امروز در جلسه کارگروه اشتغال استان در محل استانداری لرستان ضمن قدردانی از عملکرد هیئتهای نظارت بر طرحهای اشتغالزایی افزود: مسئولان دستگاههای اجرایی استان باید با ارائه راهکارها و تمهیدات لازم در رفع موانع اشتغالزایی و توسعه بخشهای تولیدی استان تلاش کنند.

صابری همچنین با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه گذار و فعال نمودن بیشتر بخش خصوصی در استان عنوان داشت: همه ارگانهای استان باید در جذب سرمایه گذار در عرصه های مختلف عمل کنند.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه بخش کشاورزی و آبزیان در استان تصریح کرد: کارگروه اشتغال آمادگی صدور مجوز طرح های تولیدی در این زمینه را دارد.

استاندار لرستان یادآور شد: با توجه به سال نوآوری و شکوفایی، مدیران دستگاههای اجرایی و نظارتی استان باید با ابتکار و نوآوری در طرح‌ها و برنامه‌های خود، مشاغل پایدار ایجاد کنند.

صابری همچنین از بانکهای استان خواست در راستای ایجاد اشتغال و پرداخت تسهیلات با کارگروه اشتغال استان همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 663263

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