آغاز هفته فرهنگی ارامنه بارونمایی از مدال خاچاطور گساراتسی درموزه وانک

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت آغاز هفته فرهنگی ارامنه، آئین رونمایی از مدال هنری خاچاطور گساراتسی، بنیان‌گذار نخستین چاپخانه در ایران و خاورمیانه، ظهر جمعه در موزه خاچاطور گساراتسی کلیسای وانک جلفای نو اصفهان برگزار شد.

این رویداد فرهنگی به همت کتابخانه نرسس شنورهالی مقدس کلیسای وانک و با حضور پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران اسقف سیپان کاشجیان، رئیس مجمع نمایندگان خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران نوئل میناسیان، رئیس شورای خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران واچیک هایراپطیان و جمعی از هنرمندان و پژوهشگران حوزه تاریخ و فرهنگ ارامنه برگزار شد.

مدال هنری خاچاطور گساراتسی اثر هنرمند مسیح احمدی است که به‌عنوان نخستین مدال از مجموعه‌ای با محوریت نامداران ارامنه اصفهان طراحی و ساخته شده است. وی در این اثر، بخشی از حروف سربی به‌کاررفته در چاپ نخستین کتاب ارمنی در جلفا در قرن هفدهم را بازآفرینی کرده و نشان سمبه حرف ای ارمنی، نماد خداوند در خط ارمنی که در چاپ زبور داوود در سال ۱۶۳۸ میلادی استفاده شده بود، در طراحی مدال جای داده است.

در ابتدای مراسم، توما گلستانیان مدیر بخش آرشیو و نسخ خطی مجموعه کلیسای وانک در سخنانی به زندگی و میراث علمی خاچاطور گساراتسی پرداخت و اظهار کرد: گساراتسی نه تنها مؤسس نخستین چاپخانه در ایران و خاورمیانه بود، بلکه با همت و بینش فرهنگی خود جلفای نو را به یکی از مراکز علمی و فکری شرق بدل کرد. وی افزود، تأسیس چاپخانه در جلفای اصفهان نقطه عطفی در تاریخ انتقال دانش و هنر از اروپا به ایران به شمار می‌آید.

در ادامه، هنرمند خالق اثر، مسیح احمدی، درباره روند طراحی و ساخت مدال توضیحاتی ارائه کرد و اظهار کرد: ایده ساخت مجموعه‌ای از مدال‌های هنری به یاد نامداران ارامنه اصفهان از حدود دو سال پیش شکل گرفت و اکنون نخستین مدال این مجموعه با الهام از زندگی و آثار خاچاطور گساراتسی به ثمر رسیده است. وی افزود که این مدال علاوه بر جنبه هنری، حامل پیام پاسداشت نقش ارامنه در تاریخ فرهنگی ایران است.

در بخش پایانی مراسم، مدال خاچاطور گساراتسی توسط اسقف سیپان کاشجیان و مسیح احمدی رونمایی شد و نسخه‌هایی از آن به شورای خلیفه‌گری ارامنه اصفهان اهدا گردید. همچنین فیلمی کوتاه از فرایند طراحی و ساخت مدال برای حاضران به نمایش درآمد.