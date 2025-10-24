امام جمعه گناوه: جنگ شناختی خطرناکترین نبرد دنیای امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه گناوه با توصیه همه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: همه ما باید در رفتار، گفتار و حتی نیت‌های درونی مراقب باشیم، چرا که بسیاری از گناهان در خلوت انسان شکل می‌گیرد و ممکن است کسی نبیند، اما خداوند شاهد و حاکم بر اعمال ماست.

امام جمعه گناوه با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین (ع) اظهار کرد: امیر المومنین علی (ع) می‌فرمایند: «از گناه کردن در خلوت بپرهیزید، چرا که آن‌که شاهد اعمال شماست، همان است که قاضی و داور نیز است.» برخلاف دادگاه‌های دنیا که شاهد و قاضی دو نفر متفاوت‌اند، در محکمه الهی شاهد و حاکم یکی است.

حضور مؤثر رهبر انقلاب در صحنه

امام جمعه گناوه به دیدارهای اخیر مقام معظم رهبری با قهرمانان علمی و ورزشی کشور و نیز علما و دست‌اندرکاران همایش بین‌المللی علامه نائینی اشاره کرد و گفت: برخلاف تبلیغات دشمنان و معاندان که در فضاهای مجازی و رسانه‌ای وانمود می‌کنند رهبر انقلاب حضور فعالی در عرصه‌های مختلف ندارند، حضرت آقا در همین هفته دو دیدار بسیار مهم یکی با قهرمانان المپیادهای علمی و ورزشی و دیگری با علمای حوزه و دست‌اندرکاران همایش بین‌المللی علامه نائینی داشتند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در این دیدارها نکات برجسته‌ای بیان فرمودند، به‌ویژه درباره علامه نائینی (ره) که یکی از چهره‌های ارزشمند علم اصول و کسی که امروز حوزه از خان گسترده ایشان بهره مند است، و روحانیون و حوزه‌های علمیه امروز باید از میراث فکری این بزرگ‌مرد بهره‌مند شوند.

جنگ شناختی، خطر بزرگ دنیای امروز

خطیب جمعه گناوه در ادامه با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره جنگ شناختی گفت: رهبر فرزانه انقلاب در جمع قهرمانان علمی و ورزشی کشور، مصداقی شاخص و الگویی جامع و تحلیل عمیقی از مفهوم جهاد تبیین ارائه دادند و ایشان جهاد تبیین را بارها به عنوان فریضه‌ای فوری و قطعی برای امروز بیان فرموده‌اند.

وی گفت: راز این همه تاکید و میدان داری عملی در عرصه جهاد تبیین این است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ۶ نسل جنگ را اشاره می‌فرمایند.

وی با توضیح مراحل تحول جنگ‌ها از نسل اول تا ششم اظهار کرد: نسل اول جنگ‌ها، نبردهای تن‌به‌تن و سنتی با ابزارهایی ساده چون نیزه و شمشیر بود؛ نسل دوم، جنگ‌های با سلاح‌های گرم و انبوه مانند جنگ‌های جهانی؛ نسل سوم، جنگ‌های سریع و مانورمحور؛ نسل چهارم، جنگ‌های نامتقارن مانند عملیات روانی؛ نسل پنجم، جنگ‌های سایبری و هوش مصنوعی و امروز ما در نسل ششم جنگ، یعنی جنگ شناختی قرار داریم.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی افزود: در جنگ شناختی، دشمن تلاش می‌کند ذهن‌ها را تسخیر کند، ادراک مردم را تغییر دهد و اراده ملت‌ها را در اختیار بگیرد، این جنگ بدون درگیری فیزیکی و اسلحه و گلوله است، اما خطرناک‌تر از همه نسل‌های پیشین است، چون ذهن انسان هدف قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از این جنگ در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های معاند و فناوری‌های هوش مصنوعی جریان دارد، تأکید کرد: دشمن از این جنگ شناختی برای تسخیر ذهن‌ها و تاثیرگذاری بر افکار جامعه و تصمیم‌های مردم و نخبگان استفاده می‌کند و حتی نخبگان هم در این جنگ نسل ششم تحت تاثیر جنگ شناختی و ادارکی دشمن قرار گیرند.

وی گفت: این نوع جنگ بسیار مهم است و لذا رهبری در این جنگ جهاد تبیین را لازم می‌دانند.

وی بیان کرد: هدف دشمن در جنگ شناختی تسلط بر فضای اطلاعاتی، تغییر نگرش مردم و القای ناامیدی و تردید نسبت به نظام است؛ بنابراین همه ما باید هوشیار باشیم و در برابر این تهاجم ایستادگی کنیم.

راه‌های مقابله با جنگ شناختی

امام جمعه گناوه چهار راهبرد اساسی از نظر رهبر معظم انقلاب در مقابله با جنگ شناختی و نسل ششم را برشمرد و گفت: شناخت توطئه‌های دشمن و آگاهی از نقشه‌های آنان، افشای دروغ‌ها و نفاق رسانه‌ای دشمن، تقویت اراده و روحیه ملی و پاسخ هوشمندانه و قاطع به تهدیدات دشمن چهار راهبرد اساسی از نظر رهبر معظم انقلاب در مقابله با این جنگ است.

وی با بیان اینکه تقویت اراده و روحیه ملی از راه‌های مقابله با جنگ شناختی دشمن است، گفت: باید زیرساخت‌های کشور را تقویت کرد و ساخت موشک‌های پیشرفته توسط جوانان ایرانی نشاندهنده این است که ملت ایران و اراده آنها شکست ناپذیر است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در واکنش به ادعاهای سخیف رئیس جمهور آمریکا فرمودند: «به همین خیال باشید»، این یعنی پاسخ هوشمندانه‌ای که توهم دشمن را از بین می‌برد و روحیه ملت را تقویت می‌کند.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی ادامه داد: ما باید با افزایش توان علمی، فکری و نظامی کشور، اراده ملی خود را در برابر دشمنان تقویت کنیم تا در این نبرد بزرگ که نبرد اراده‌هاست، پیروز میدان باشیم که رهبر معظم انقلاب نیز به آن تاکید فرمودند.

تحلیل اعتراضات اخیر در آمریکا

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از خطبه‌ها به ناآرامی‌های اخیر در آمریکا اشاره کرد و گفت: در هفته‌های اخیر میلیون‌ها نفر در بیش از ۲ هزار شهر آمریکا به خیابان‌ها آمده‌اند و شعار اصلی این معترضان «نه به پادشاهی» بود و و شعار می‌دهند «ما سلطنت نمی‌خواهیم». این حرکت اعتراضی نشان‌دهنده ترس عمیق مردم از تبدیل نظام جمهوری آمریکا به ساختاری شبهه سلطنتی تحت حاکمیت ترامپ است.

وی این رویداد را نشانه‌ای از بحران عمیق سیاسی و اجتماعی در غرب دانست و افزود: کسانی که مدعی آزادی و دموکراسی‌اند، امروز گرفتار استبداد و نابرابری در درون خودشان شده‌اند.

تبریک روز پرستار و تجلیل از جامعه درمان

امام جمعه گناوه در ادامه با تبریک فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار گفت: روز پرستار، روز تجلیل از انسان‌هایی است که ستون سلامت جامعه‌اند، در ایام کرونا، در حالی‌که بسیاری از مردم از بیم بیماری فاصله گرفتند، این پرستاران بودند که ماندند و با ایثار خود از جان مردم حفاظت کردند.

وی با گرامیداشت یاد پرستارانی که در دوران کرونا و نیز در سال‌های جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه به شهادت رسیدند، تأکید کرد: تجلیل از پرستار، این فرشتگان نجات، در حقیقت تجلیل از سلامت جامعه است. باید آنها را تکریم کنیم و مشکلات معیشتی و کاری آنها مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

وی گفت: هر کجا در بخش پرستاری بیشتر توجه و سرمایه گذاری کردیم از لحاظ بهداشت و درمان پیشرو بوده‌ایم.

گرامیداشت روز پدافند غیرعامل و هفته بسیج دانش‌آموزی

حجت الاسلام رکنی‌حسینی با اشاره به فرارسیدن ۸ آبان‌ماه، روز پدافند غیرعامل، با بیان اینکه بیشتر باید به این موضوع در جامعه اهتمام ورزید، گفت: پدافند غیرعامل یعنی دفاع بدون سلاح؛ یعنی آمادگی برای مقابله با تهدیداتی که امروز در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی فضای مجازی وجود دارد، این روز بسیار مهم است و باید در جامعه نهادینه و مردم را بیشتر با مقابله با آسیب‌ها به خصوص آسیب‌های اجتماعی آشنا کرد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و نام شهید محمدحسین فهمیده، نوجوان ۱۳ ساله‌ای که روز شهادتش به عنوان روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی نام‌گذاری شده است، افزود: شهید فهمیده نماد ایمان، غیرت و بصیرت نسل نوجوان ماست.

وی گفت: امروز هم نوجوانان و دانش‌آموزان بسیجی می‌توانند با همان روحیه در همه عرصه‌ها عزت‌آفرین باشند.

امام جمعه گناوه در پایان از حضور پایگاه‌های بسیج شهرستان در مصلی نماز جمعه و ارائه دستاوردها و خدماتشان قدردانی کرد و گفت: از همه پایگاه‌های بسیج که در این هفته با استقرار در مصلای جمعه، گوشه‌ای از فعالیت‌های ارزشمند خود را به نمایش گذاشتند تشکر می‌کنم و این حضور نشان‌دهنده پویایی و آمادگی بسیج در همه عرصه‌هاست.