به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه ۲ آبان ماه، با تبریک ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از تلاش‌های جامعه پرستاری قدردانی کرده و کار پرستاری را حسنه‌ای با اجر بی‌پایان دانست.

وی گفت: پرستاران عزیز با اخلاص و فداکاری، آرامش بیماران را تأمین می‌کنند و هر قدم آنان در این مسیر دشوار، در پیشگاه خداوند ذخیره می‌شود؛ اگرچه ممکن است ازنظر معیشتی و امکانات کمبودهایی وجود داشته باشد، اما مسئولان وظیفه‌دارند مطالبات این قشر زحمتکش را با جدیت پیگیری کنند.

امام‌جمعه کرج با اشاره به نام‌گذاری روز پرستار به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) گفت: این نام‌گذاری پیام روشنی دارد؛ شجاعت، بصیرت، عبادت و توحید عمیق حضرت زینب (س) باید الگوی تمام مؤمنین و به‌ویژه بانوان قرار گیرد.

حسینی همدانی در ادامه با انتقاد از «الگوی سازی غربی برای زن» اظهار داشت: غرب با بزک کردن زن و قرار دادن او در معرض نگاه هوس آلود، در پی تحقیر کرامت انسانی اوست؛ درحالی‌که اسلام عزت زن را در عفت، طهارت و جایگاه مادر بودن معرفی کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مواضع رهبر انقلاب در دیدار اخیر با مدال‌آوران ورزشی، به انتقاد از سیاست‌ها و رفتارهای ایالات‌متحده پرداخت و گفت: انقلاب اسلامی هیبت آمریکا را شکست و امروز خود کارشناسانشان اعتراف می‌کنند که ستون‌های قدرت آمریکا در حال فروپاشی است و اعتراضات و بحران‌های داخلی این کشور نشانه افول آن است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز همچنین با اشاره به ۸ آبان، روز پدافند غیرعامل، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های امنیتی و پیشگیرانه در برابر تهدیدات تأکید کرد و افزود: با اقدامات درست می‌توان خسارت‌های مالی و انسانی را تا حد زیادی کاهش داد.

حسینی همدانی در بخش مسائل استانی با توجه به آغاز فضای انتخابات شوراهای شهر و روستا، خطاب به مردم و داوطلبان اظهار داشت: از هم‌اکنون مراقب بداخلاقی‌ها، نسبت سازی‌ها و تخریب‌ها باشید؛ مردم در انتخاب‌ها تحقیق کنند؛ هم خدمات افراد را ببینند و هم ترک فعل‌ها و کوتاهی‌ها را. پاک دستی، کارآمدی و قانون‌مداری معیار انتخاب باشد.

وی با تأکید بر اینکه هرکس ادعا کرد که من از او حمایت کرده‌ام، قطعاً دروغ می‌گوید و همین ادعا دلیل عدم صلاحیت اوست، گفت: استفاده من از برخی افراد در امور دفتر یا غیر دفتر به معنای تأیید آن‌ها برای انتخابات شورا نیست و هرگز این دو موضوع را نباید باهم قاطی کرد.

امام‌جمعه کرج همچنین درباره برنامه‌های اخیر که به اسم «وفاق و نشاط» برگزارشده‌اند، هشدار داد: اسلام شادی و نشاط را نهی نمی‌کند، بلکه مؤمن باید شاداب و خندان باشد؛ اما به‌هیچ‌وجه نمی‌توان با گناه، بی‌عفتی یا زیر پا گذاشتن قوانین، این نشاط را ایجاد کرد. برخی برنامه‌ها در شهر بدون هماهنگی و رعایت ارزش‌های دینی و اخلاقی اجراشده که جای تأمل و ورود فوری مسئولان دارد.

وی در خاتمه خطاب به مسئولان و دادستان استان افزود: به اسم وفاق، نباید زمینه قبح‌شکنی و تعرض به حرمت خانواده‌ها فراهم شود. این شهر با هزاران شهید، حرمت دارد و دستگاه‌های مسئول باید با سرعت و جدیت اقدام کنند.