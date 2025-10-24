به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدظاهر قارداشپور ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه امروز خلخال با اشاره به گسترش و توسعه خدمات شهری و اجرای ده‌ها طرح و پروژه عمرانی خدمات شهری از سوی شهرداری خلخال در سال جاری، اظهار کرد: نوع و نحوه ارائه خدماتشهروندی و اجرای پروژه‌های عمران شهری از سوی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در نوع خود کم نظیر وبی سابقه است.

امام جمعه موقت خلخال گفت: شهردار خلخال عملیات عمران شهری شهر خلخال را در چند جبهه و در بخش‌های مختلف از جمله اجرای پروژه‌های ساخت کانال و کانیوو، هدایت آب‌های سطحی لایروبی رودخانه‌ها، پازل بندی، پیاده راه سازی، آسفالت معابر در سطح گسترده و همچنین تجهیز پارک‌ها و بوستان‌ها به امکانات بازی و تفریحی کودکان در نواحی مختلف شهر خلخال اجرا می‌کنند.

وی با تاکید بر توزیع عادلانه خدمات شهری در مرکز و حواشی شهر از سوی شهردار خلخال اظهار داشت: ارائه خدمات شهروندی مناسب در حواشی شهر از سوی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر به شهروندان قابل تقدیر است.

حجت الاسلام قارداشپور ابراز امیدواری کرد که تا زمانی که فصل کاری اجازه می‌دهد شهردار به اجرای پروژه‌های عمران شهری ادامه داده و باقیمانده طرح‌های عمران شهری را در سال اتی ادامه دهد.

خطیب جمعه خلخال با اشاره به پروژه‌های زیرساختی نیمه کاره این شهرستان گفت: انتظار از فرماندار استاندار و مسئولین ذی ربط کشور تلاش برای تامین اعتبار و تکمیل این پروژه‌ها از جمله پروژه ساخت راه اصلی خلخال به منجیل، پروژه تونل حذف گردنه الماس و این چنین طرح‌های عمرانی با عمر بالا و تلاش برای محرومیت زدایی از چهره این شهرستان به همت و همکاری و انسجام همه مسئولین دست‌اندرکار استانی و ملی است.

امام جمعه موقت خلخال اظهار داشت: ۴ سال خدمت برای دولت، مدت کمی برای خدمت رسانی به مردم که یک نوع توفیق الهی و امانتی از سوی خداوند به مسئولین است کم نیست.

حجت الاسلام قارداشپور با گرامیداشت ۴ آبان ماه سالروز اعتراض به تصویب قانون کاپیتولاسیون از سوی امام خمینی (ره) گفت: بر اساس این قانون که در آن زمان به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسیده بود مستشاران آمریکایی در مقابل ارتکاب هرگونه جرمی، مصونیت پیدا کرده و مسئولین قضایی و سیاسی کشور حق رسیدگی به جرم این‌گونه افراد بیگانه را نداشتند.

امام جمعه موقت خلخال با گرامی‌داشت ۸ آبان ماه سالروز شهادت شهید محمد حسین فهمیده و روز دانش آموز یاد و خاطره ۳۶ هزار شهدای دانش آموز کشورمان را گرامی داشت و گفت: دانش آموزان نقش ارزنده‌ای در حفظ دستاوردهای ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایفا کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقض آتش بس از سوی رژیم غاصب صهیونیستی اسرائیل اظهار کرد: سرائیل با همه شیطنت‌های خود، شکست خورده جنگ با حماس بوده و دو سال مقاومت حماس و مردم غزه، این کشور را به زانو درآورد.

حجت الاسلام قارداشپور گفت: اسرائیل در طول این جنگ هرگز به اهداف خود در خلع سلاح حماس، بیرون کردن مردم از غزه و یا سایر اهداف استکباری خود هرگز دست نیافت.