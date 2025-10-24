امام جمعه زاهدان: سازمان ملل پشتیبان جنایتکاران شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبرپور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان، با انتقاد شدید از عملکرد سازمان ملل متحد، این نهاد را ابزاری در خدمت قدرت‌های جهانی خواند و گفت: سازمانی که روزی مدافع صلح و حقوق بشر بود، امروز به پشتیبان جنایتکاران بدل شده و در برابر فجایع غزه سکوت کرده است.

امام جمعه موقت زاهدان با اشاره به بحران انسانی در غزه افزود: اگر سازمان ملل تنها گزارش عملکرد خود در ماه‌های اخیر را مرور کند، خواهد دید که در خون هزاران بی‌گناه شریک است. مردم مظلوم غزه از گرسنگی و تشنگی جان می‌دهند، اما سازمان‌های مدعی حقوق بشر، تحت فشار اربابان استکباری، سکوت اختیار کرده‌اند.

حجت الاسلام اکبرپور با طرح پرسشی انتقادی بیان کرد: آیا انسانیت فقط در میان صهیونیست‌ها معنا دارد؟ بیش از ۱۰ هزار نفر در غزه به شهادت رسیده‌اند، اما مدعیان حقوق بشر همچنان لبخند می‌زنند و از انسانیت سخن می‌گویند.

برخی از جریان‌های غرب گرای داخلی استقلال کشور را تهدید می‌کنند

وی با گرامیداشت سالروز سخنرانی تاریخی امام خمینی (ره) علیه کاپیتولاسیون، تأکید کرد: امام با فریاد «إنا لله و إنا إلیه راجعون» به ذلت ملت ایران اعتراض کردند. امروز نیز برخی جریان‌های غرب‌گرا همان مسیر را دنبال می‌کنند و استقلال کشور را تهدید می‌نمایند.

امام جمعه موقت زاهدان با اشاره به سالروز شهادت شهید حسین فهمیده، افزود: نوجوانان باید با روحیه ایثار و استکبارستیزی تربیت شوند. او هشدار داد که حذف نام این شهید از کتاب‌های درسی، خاموش کردن چراغ شجاعت در این سرزمین نیست.

مسئولان به وضعیت معیشتی پرستاران رسیدگی کنند

حجت الاسلام اکبرپور همچنین ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را تبریک گفت و با اشاره به جایگاه والای ایشان، از وضعیت معیشتی پرستاران گلایه کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به این قشر زحمت‌کش شد.

وی با انتقاد از تمرکز مدیریتی بر چند شهر خاص، خواستار حضور مسئولان در مناطق محروم شد و بیان کرد: مردم نیازمند رسیدگی واقعی‌اند، نه طرح‌های تبلیغاتی؛ صدای محرومان باید شنیده شود و گره از مشکلات آنان گشوده شود.