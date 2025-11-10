سیامک رضوان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بازرسی مرتب از واحدهای صنفی اظهار کرد: تعدادی از مراکز طبخ غذا، سفره خانه‌ها و رستوران‌های کاشان توسط کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی شبکه دامپزشکی با همراهی واحد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان بازدید شد.

وی ابراز کرد: بازدیدهای دوره‌ای در تمام ایام هفته و مستمر از مراکز تولید، نگهداری و طبخ غذا ضامن امنیت و سلامت غذایی شهروندان است.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشان تصریح کرد: در همین راستا کارشناس واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی در قالب گشت مشترک با شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی این شبکه از تعدادی مرکز طبخ غذا، سفره خانه‌ها و رستوران‌های مناطق کاشان بازدید کرده و مقادیری فرآورده‌های خام دامی شامل گوشت‌های قرمز و سفید غیرقابل مصرف جمع آوری و معدوم گردید.

وی همچنین ضمن اشاره به برگزاری جلسه مدیریت بحران با حضور منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در فرمانداری ویژه شهرستان کاشان گفت: این جلسه با محوریت بررسی آخرین وضعیت و اقدامات پیشگیرانه در خصوص بیماری تب برفکی و آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان، فرماندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی و رئیس شبکه دامپزشکی کاشان در محل فرمانداری ویژه کاشان برگزار شد.

رضوان افزود: در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری در منطقه، بر اهمیت واکسیناسیون سراسری دام‌ها، ضدعفونی دامداری‌ها و کنترل جابجایی دام به‌عنوان سه رکن اصلی پیشگیری از تب برفکی تأکید شد.

وی با اشاره به همکاری مطلوب دامداران در مراحل ابتدایی واکسیناسیون، خواستار تداوم مشارکت و همراهی جدی بهره‌برداران در اجرای طرح‌های پیشگیرانه شد و افزود: مقابله با این بیماری تنها با عزم جمعی، اطلاع‌رسانی گسترده و اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی امکان‌پذیر است.