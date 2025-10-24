اکران طرح «خلیج فارس» در دیوارنگاره میدان ونک

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهر تهران اعلام کرد: در پاسداشت هویت ملی و میراث تاریخی ایران، دیوارنگاره میدان ونک میزبان طرح «خلیج فارس» شد.

این اثر با محوریت همبستگی اقوام ایرانی، مفهوم وحدت و اصالت این سرزمین را به تصویر می‌کشد.