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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱

اکران طرح «خلیج فارس» در دیوارنگاره میدان ونک

اکران طرح «خلیج فارس» در دیوارنگاره میدان ونک

سازمان زیباسازی شهر تهران اعلام کرد: در پاسداشت هویت ملی و میراث تاریخی ایران، دیوارنگاره میدان ونک میزبان طرح «خلیج فارس» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهر تهران اعلام کرد: در پاسداشت هویت ملی و میراث تاریخی ایران، دیوارنگاره میدان ونک میزبان طرح «خلیج فارس» شد.

این اثر با محوریت همبستگی اقوام ایرانی، مفهوم وحدت و اصالت این سرزمین را به تصویر می‌کشد.

اکران طرح «خلیج فارس» در دیوارنگاره میدان ونک

کد مطلب 6632834

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