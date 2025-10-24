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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰

کشاورز: تمرکز و همدلی رمز موفقیت گیتی پسند بود

کشاورز: تمرکز و همدلی رمز موفقیت گیتی پسند بود

اصفهان – سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند گفت: از روند کلی بازی و عملکرد بازیکنان از شروع تا پایان کاملاً رضایت دارم و تمرکز و همدلی رمز موفقیت بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کشاورز عصر جمعه پس از پیروزی ۴ بر ۱ تیمش مقابل نفت شازند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خدا را شکر از ابتدای بازی کاملاً مسلط بودیم و توانستیم با نتیجه خوبی به رختکن برویم. در نیمه دوم هدف‌مان بیشتر کنترل بازی و حفظ تمرکز تیمی بود تا بازیکنی به‌خاطر کارت زرد یا قرمز از دست ندهیم.

وی افزود: از روند کلی بازی و عملکرد بازیکنان از شروع تا پایان کاملاً رضایت دارم. بچه‌ها واقعاً با تمام وجود تلاش کردند و جا دارد به هر دو تیم خسته نباشید بگویم. تیم خوب نفت شازند هم نمایش قابل قبولی داشت، اما با احترام به حریف، فکر می‌کنم موقعیت‌های بیشتری خلق کردیم و مستحق این پیروزی بودیم.

سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند با اشاره به ادامه رقابت‌ها تصریح کرد: در نیم‌فصل دوم کار ما قطعاً سخت‌تر خواهد بود و باید تلاش‌مان را دو برابر کنیم. هدف همه بازیکنان این است که با عملکرد خوب خود، هر هفته لبخند را بر لب هواداران گیتی‌پسند بنشانند.

گفتنی است؛ شاگردان محمد کشاورز در جریان هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال امروز در سالن پیروزی اصفهان میزبان پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند بودند که این دیدار با نتیجه ۴ بر یک به اتمام رسید و گیتیزن‌ها با ثبت رکورد تاریخی ۱۲ برد پیاپی موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی این فصل شدند.

کد مطلب 6632893

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