وریا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی از سوی همیاران طبیعت درباره قطع غیرمجاز درختان بنه در محدوده روستای دویسه، موضوع بلافاصله در دستور کار نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در پی این گزارش، فرمانده پاسگاه ویژه و کارشناس یگان حفاظت منابع طبیعی با حضور در منطقه، بررسی‌های میدانی لازم را انجام دادند که در جریان آن ۶۰۰ کیلوگرم گرده‌بینه بنه حاصل از قطع درختان کشف شد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان بیان کرد: محموله کشف‌شده در راستای صیانت از عرصه‌های طبیعی و اجرای مقررات قانونی، به وسیله خودروی اداری به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان منتقل و ضبط شد.

محمدی با اشاره به ادامه اقدامات برای شناسایی عاملان این تخلف، گفت: تحقیقات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی برای شناسایی فرد یا افراد دخیل در قطع غیرمجاز درختان ادامه دارد و پس از شناسایی متخلفان، ضمن تشکیل پرونده، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

وی تأکید کرد: حفاظت از پوشش جنگلی و درختان ارزشمند بنه نیازمند مشارکت و همراهی مردم است و گزارش‌های مردمی می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی داشته باشد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان از شهروندان و همیاران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه قطع غیرمجاز درختان، تخریب یا تعرض به عرصه‌های طبیعی، موضوع را به نیروهای حفاظتی منابع طبیعی اطلاع دهند.

محمدی خاطرنشان کرد: صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و مراتع، مسئولیتی همگانی است و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.